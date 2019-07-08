Алина Гросу очаровала Сеть нежными фото с мужем

Певица Алина Гросу опубликовала совместные кадры с супругом и поздравила подписчиком с Днем семьи.

Известная украинская исполнительница и актриса Алина Гросу порадовала поклонников новыми фотографиями с мужем Александром.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала два снимка, которые были сделаны на следующий день после свадебной церемонии в Италии. На фото Алина позирует в длинном голубом платье с оголенными плечами. А Александр одет в черный смокинг.

В подписи к нежным кадрам Гросу поздравила фанов с Днем семьи. А также извинилась перед своими подписчиками за то, что сейчас редко публикует новые посты. Звезда призналась, что сейчас проводит время с родственниками и поддерживаю своего отца.

“Дорогие друзья, с днём семьи вас! Мира вашему дому, счастья, любви, тепла, благополучия и уюта. Простите, что пропала на некоторое время из ленты... но не из сторис:) в данный момент, я как раз провожу время со своей семьёй и поддерживаю своего отца, так же как в своё время он меня поддерживал.Но о вас я помню. всех обнимаю и скучаю“, - написала Алина Гросу.

Ранее Алина Гросу вместе с мужем появилась на обложке известного глянца.