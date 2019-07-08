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Алина Гросу очаровала Сеть нежными фото с мужем

Комментариев: 2
Певица Алина Гросу опубликовала совместные кадры с супругом и поздравила подписчиком с Днем семьи.
Алина Гросу очаровала Сеть нежными фото с мужем
Алина Гросу очаровала Сеть нежными фото с мужем
instagram.com/alina_grosu

Известная украинская исполнительница и актриса Алина Гросу порадовала поклонников новыми фотографиями с мужем Александром.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала два снимка, которые были сделаны на следующий день после свадебной церемонии в Италии. На фото Алина позирует в длинном голубом платье с оголенными плечами. А Александр одет в черный смокинг.

В подписи к нежным кадрам Гросу поздравила фанов с Днем семьи. А также извинилась перед своими подписчиками за то, что сейчас редко публикует новые посты. Звезда призналась, что сейчас проводит время с родственниками и поддерживаю своего отца.

“Дорогие друзья, с днём семьи вас! Мира вашему дому, счастья, любви, тепла, благополучия и уюта. Простите, что пропала на некоторое время из ленты... но не из сторис:) в данный момент, я как раз провожу время со своей семьёй и поддерживаю своего отца, так же как в своё время он меня поддерживал.Но о вас я помню. всех обнимаю и скучаю“, - написала Алина Гросу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие друзья, с днём семьи вас!🙏🏼 🙏🏼🙏🏼 Мира вашему дому, счастья, любви, тепла, благополучия и уюта💙💙💙 Простите, что пропала на некоторое время из ленты... но не из сторис:) в данный момент, я как раз провожу время со своей семьёй и поддерживаю своего отца, так же как в своё время он меня поддерживал.😊 Но о вас я помню😘 всех обнимаю🤗🤗🤗 и скучаю❤️

Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

Ранее Алина Гросу вместе с мужем появилась на обложке известного глянца.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  09.07.2019, 14:48
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гость
и жить будут за бугром а на украине капусту собирать
Диван  (аноним)  09.07.2019, 14:45
Оценка:  0
Диван
Кому она нахyй вcралась?
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