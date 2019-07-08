Санта Димопулос рассказала, как узнала о второй беременности
17 июня экс-солистка популярной группы “ВИА Гра“, модель Санта Димопулос объявила, что во второй раз станет мамой. 32-летняя звезда и ее муж, совладелец сети спортивных клубов Игорь Кучеренко ожидают на появление первого совместного ребенка.
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Артистка часто делится в соцсети нежными снимками с округлившимся животиком и интересными фактами о беременности. Так, недавно Санта рассказала подписчикам, как узнала о том, что беременна.
На своей странице в Іnstagram Димопулос опубликовала совместный кадр с супругом. А в описании к фото девушка призналась, что хоть она и ее муж планировали завести ребенка, новость о беременности стала неожиданностью.
“Мы оба решили, что хотим ребёнка и готовы к нему, но прежде чем беременеть, решили сдать все анализы. Оба космонавта. Я и представить не могла, что всё получится буквально сразу. Было много планов, путешествий, событий... Первая мысль закралась, когда мы с @ann.andres отдыхали на Барбадосе – она заметила, что я много ем, очень много:) По прилёту в Майами, я тренировалась как ненормальная практически каждый день. На задержку внимание не обратила, потому что это обычное дело после стольких перелётов. Но, всё же, эта мысль сидела в моей головушке. Грудь стала больше, поправилась, несмотря на тренировки. Решила купить тесть. Взяла 5 штук, чтобы наверняка. 4 показали две полоски, один не работал.
Мои ощущения сложно описать, помню, что сердце просто вылетало с груди. Вышла в слезах к мужу, он спокойно обнял меня и небрежно так - “Я знал“. Я в очередной раз поняла, что дети даются свыше и было суждено именно так. В этот раз, я хотела как можно дольше оставить это чудо только для нас двоих“, - поделилась Санта Димопулос.
Как мы узнали о🤰🏻 Мы оба решили, что хотим ребёнка и готовы к нему, но прежде чем беременеть, решили сдать все анализы. Оба космонавта😄 ⠀ Я и представить не могла, что всё получится буквально сразу. Было много планов, путешествий, событий... Первая мысль закралась, когда мы с @ann.andres отдыхали на Барбадосе – она заметила, что я много ем, очень много:) ⠀ По прилёту в Майами, я тренировалась как ненормальная практически каждый день🙈 На задержку внимание не обратила, потому что это обычное дело после стольких перелётов✈️. Но, всё же, эта мысль сидела в моей головушке🙇🏻♀️ Грудь стала больше, поправилась, несмотря на тренировки. Решила купить тесть. Взяла 5 штук, чтобы наверняка🤣 4 показали две полоски, один не работал🤯 Мои ощущения сложно описать, помню, что сердце просто вылетало с груди. Вышла в слезах к мужу, он спокойно обнял меня и небрежно так - «Я знал»😄 ⠀ Я в очередной раз поняла, что дети даются свыше и было суждено именно так 🙏🏼 В этот раз, я хотела как можно дольше оставить это чудо только для нас двоих 🥰 ⠀ #беременность #сантабеременность #31неделя #pregnancy #pregnant #31week
Напомним, ранее Санта Димопулос рассказала, где будет рожать второго ребенка.
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