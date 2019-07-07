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Алла Костромичева похвасталась идеальной фигурой в купальнике

Комментариев: 2
Ведущая шоу "Топ-модель по-украински" показала фото с отдыха в Турции.
Алла Костромичева похвасталась идеальной фигурой в купальнике
Алла Костромичева похвасталась идеальной фигурой в купальнике
instagram.com/alla

Всемирно известная модель и телеведущая шоу “Топ-модель по-украински“ Алла Костромичева недавно отправилась на отдых в Турцию. 

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Так, на днях на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала свежий кадр с Памуккале -термальных источников в на юго-западе Турции. На фото 33-летняя модель позирует в черном купальнике. Свой образ она дополнила серьгами.  

“Наше невероятно путешествие по Турции продолжается. Здесь самые красивые закаты!“, - подписала эффектный кадр Костромичева.

Подписчики звезды восхитились ее стройной фигурой и засыпали новую публикацию комплиментами.

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“Ти супер“, “Хорошо ты висишь“, “Гарне фото, як завжди. красива модель“,“Великолепная!“, “Шикарна і мила. У захваті“, “Вы невероятная“, “Всегда хотела побывать в Памуккале и Каппадокии, спасибо большое за хороший обзор!“, “Шикарное фото“, “Какая красивая!“, “Сама найкраща і сама гарна“, - написали поклонники модели.

Напомним, ранее Алла Костромичева встретила день рождения в образе блондинки из 80-х.

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Теги: Алла Костромичева
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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Сливной_Бачок    09.07.2019, 12:45
Оценка:  0
Сливной_Бачок
А чего идеальная? Обычный плоскожопый скинни фэт. Вот у чемпионок по фитнес-бикини, при условии, что их не разнесло после соревнований, фигурки! На вкус и цвет, как грицца!
гость  (аноним)  09.07.2019, 12:26
Оценка:  0
гость
Мумия сраная, до Нефертити тебе далеко, у той хоть при жизни были большие тити!
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