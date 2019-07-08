На юбку денег не осталось?: Остапчука раскритиковали за фото с "раздетой" женой
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Популярный телеведущий Владимир Остапчук нарвался на критику в Сети из-за семейного фото, которое добавил в Инстаграм. На постановочном снимке - ведущий с женой и двумя детьми запечатлены в темных очках и довольно пестрых нарядах. Так, сам Владимир позирует в рубашке без воротника, коротких джинсах и классических туфлях, а его супруга - в телесном боди, поверх которого наброшен плащ. Фото ведущий разместил по случаю праздника Дня семьи.
Робота не обійме тебе ввечері
Слава не підтримає у важкі хвилини
Гроші не подарують щиру усмішку дитини.
Цінуйте найдорожчих. З Днем сім`ї ❤️ - написал Остапчук.
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Однако, несмотря на видимую яркость и позитивность фото, подписчики Остапчука оказались консервативными в вопросах семейного очага, а особенно - одежды его хранительницы. В комментариях фолловеры раскритиковали наряд супруги Владимира и отметили, что он “не в тему“.
- Хранительницу семейного очага одеть можно было приличные !!!!
- Мамин наряд, вообще здесь ни к чему. Неужели женщине не во что одеться?
- Щось мама тут не в тему одягнена, тобто роздягнена😂😂😂
- У вашей жены нет юбки? Или хотя бы боди не телесного цвета. Будто голая. На хранительницу семейного очага не похожа.
- Потратились на продукти, а на плаття не залишилось😢
- Одяг дружини сюди не дуже підходить
- Скільки можна роздягатися ??? - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Надя Дорофеева показала свою стильную маму.
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