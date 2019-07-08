Такая же стильная: Надя Дорофеева взорвала Сеть снимком с мамой

Певица с мамой "на стиле" прогулялись по городу.

Такая же стильная: Надя Дорофеева показала свою маму instagram.com/nadyadorofeeva/

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Участница дуэта “Время и стекло“ Надя Дорофеева показала свою маму. В Инстаграм певица выставила снимок с Ольгой Дорофеевой, которая приехала к ней в гости. Мама артистки одета в стильные “порванные“ джинсы, толстовку и куртку деним, а дополнили образ белые в черную полоску кроссовки. Дорофеева-младшая позирует в темных лосинах, бело-желтом худи и объемных светлых ботинках.

Мама приехала, - написала артистка.

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Подписчики Нади пришли в восторг от фото и отметили, что ее мама не отстает от дочери - и очень стильно выглядит.

Мама уже моднее тебя, Надь! 👀❤️😂

Такие красивые и стильные 😍😍😍🔥

Надя, ты заболела fashionспазмами, и маму заразила!😂

Как подружки 😍

Стильняги😍🔥❤️

Такие яркие😍

А мама смотрю на стиле 😍💓

МАМА НА СТИЛЕ И ДОДО НА СТИЛЕ!🔥 - написали в Сети.

​Ранее мы писали, что Регина Тодоренко умилила Сеть снимком с мамой.