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Такая же стильная: Надя Дорофеева взорвала Сеть снимком с мамой

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Певица с мамой "на стиле" прогулялись по городу.

Такая же стильная: Надя Дорофеева показала свою маму
Такая же стильная: Надя Дорофеева показала свою маму
instagram.com/nadyadorofeeva/

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Участница дуэта “Время и стекло“ Надя Дорофеева показала свою маму. В Инстаграм певица выставила снимок с Ольгой Дорофеевой, которая приехала к ней в гости. Мама артистки одета в стильные “порванные“ джинсы, толстовку и куртку деним, а дополнили образ белые в черную полоску кроссовки. Дорофеева-младшая позирует в темных лосинах, бело-желтом худи и объемных светлых ботинках.

Мама приехала, - написала артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мама приехала 💙 @mama.dorofeeva

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

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Подписчики Нади пришли в восторг от фото и отметили, что ее мама не отстает от дочери - и очень стильно выглядит.

  • Мама уже моднее тебя, Надь! 👀❤️😂
  • Такие красивые и стильные 😍😍😍🔥
  • Надя, ты заболела fashionспазмами, и маму заразила!😂
  • Как подружки 😍
  • Стильняги😍🔥❤️
  • Такие яркие😍
  • А мама смотрю на стиле 😍💓
  • МАМА НА СТИЛЕ И ДОДО НА СТИЛЕ!🔥 - написали в Сети.

​Ранее мы писали, что Регина Тодоренко умилила Сеть снимком с мамой.

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Теги: Надя Дорофеева, родители звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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