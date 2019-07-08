Светлана Лобода показала редкое фото с годовалой дочерью

Певица Светлана Лобода поделилась новым семейным кадром.

Эпатажная украинская исполнительница Светлана Лобода, которая обожает радовать поклонником снимками в эффектных образах, на этот раз решила показать фанам нежное семейное фото.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала снимок, на котором запечатлена со своими дочерьми - 8-летней Евангелиной и годовалой Тильдой. На фото Светлана в белой рубашке и коротких шортах держит на руках младшую дочь, которая одета в наряд со цветочным принтом. Старшая Евангелина в белоснежном платье позирует возле звездной мамы, прижимаясь к ней.

В подписи Лобода поздравила своих подписчиков с Днем семьи, который отмечается 8 июля.

“С днём семьи, любви и верности“, - лаконично подписала фото Светлана.

Поклонники артистки принялись активно комментировать нежный семейный снимок..

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“Бозе, какие вы все милые. С праздником! Счастья и здоровья всей вашей семье“, “Какая малышка уже взросленькая) Ева красавица❗ Ну а Вы...суперзвезда)“, “С праздником, счастливая мамочка!))“, “Ох, эти сладкие булочки!“, “Сладкие. Так хочется рядом с вами видеть сильного заботливого мужчину“, “Прекрасный снимок. Здоровья вам и вашим близким“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Светлана Лобода прогулялась перед камерой без бюстгальтера.