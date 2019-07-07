"Хочу еще": Евгений Кошевой трогательно поздравил жену с годовщиной

Звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой и его супруга Ксения отпраздновали двенадцатую годовщину свадьбы.

Актер студии “Квартал 95“ Евгений Кошевой растрогал Сеть милым постом в соцсети. Шоумен поздравил жену с годовщиной свадьбы.

Читай также: “Голос. Діти-5“: кто победил в финале вокального шоу

7 июля Евгений и Ксения отметили 12 лет супружеской жизни. В честь праздника артист опубликовал новый совместный кадр с женой. Снимок был сделан во время отдыха на яхте. Пара позирует на фоне реки.

В подписи к свежему фото Кошевой обратился к супруге. Он оставил для нее трогательное поздравление, в котором поздравил с “никелевуй“ свадьбой.

“Очень тебя люблю @yalta_k безмежно і до нестями. с никелево-шёлковой свадьбой) 12 лет. Хочу ещё“, - написал Евгений

Поклонники пары оставили множество теплых пожеланий в комментариях к фото.

Читай также: “Папочки“: Актеры студии “Квартал-95“ выставили умилительные фото с детьми

“Серебряной вам и золотой...“, “Поздравляем! огромной, бесконечной любви и счастья на долгие годы!“, “Поздравляю!!!! Вы очень клевые!!!! Так держать!!!“, “А у нас сегодня у нас с женой год, и так приятно знать, что у кумира тоже праздник“, “Ребята, с праздником вас! Счастья, любви, процветания, вам и вашим деткам! Очень любим Вас!“, - написали пользователи Сети.

Напомним, стало известно, кто заменит Зеленского в Лиге Смеха и Вечернем квартале.