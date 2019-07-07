Валерия Лукьянова продолжает вести в Сети мотивационные уроки за деньги.

"Одесская Барби" похвасталась неправдоподобно тонкой талией и стальным прессом instagram.com/valeria_lukyanova21

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Популярная инста-дива Валерия Луьянова, которую больше знают по прозвищу “Одесская Барби“, похвасталась осиной талией и стальными мышцами пресса. В Инстаграм она выставила несколько снимков из московского спортзала, на которых позирует к топе и шортах. На фото у Валерии пресс "кубиками", а талия кажется непропорционально тонкой. Такую "мотивационную" подборку Лукьянова добавила, иллюстрируя свой пост о вебинаре "Подключение к Потокам вечности Женской Сути", который "Барби" будет проводить - платно - для своих подписчиков.

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Несмотря на то, что параметры девушки смотрятся не совсем естественно, подписчики Валерии не усомнились в "реальности" фото и не упрекали звезду в использовании фотошопа, а напротив - похвалили ее фигуру и отметили, что снимки мотивируют.

Напомним, что Барби девушку называют из-за сильного сходства с детской куклой, которое Лукьянова усиливает макияжем и контактными линзами.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк рассказала, что думает о своей фигуре.