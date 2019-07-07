"Одесская Барби" похвасталась неправдоподобно тонкой талией и стальным прессом
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Популярная инста-дива Валерия Луьянова, которую больше знают по прозвищу “Одесская Барби“, похвасталась осиной талией и стальными мышцами пресса. В Инстаграм она выставила несколько снимков из московского спортзала, на которых позирует к топе и шортах. На фото у Валерии пресс "кубиками", а талия кажется непропорционально тонкой. Такую "мотивационную" подборку Лукьянова добавила, иллюстрируя свой пост о вебинаре "Подключение к Потокам вечности Женской Сути", который "Барби" будет проводить - платно - для своих подписчиков.
NEW!!! Раскрытие Амриты в своем теле. Технология. Как я и говорила, решила делать тематические онлайн встречи, по типу мини вебинара 1,5 часа. Один час я даю вам важную информацию, и пол часа ответы на вопросы. В этот раз тема встречи Омоложение. Самые каверзные и тонкие вопросы будем обсуждать в подробностях. Некоторые тонкости которые важно обозначить и правильно подключить вас к ресурсам и глубине слоев с которыми будем работать. Это углубление в навыки, самое основное и важное. Для тех кому эта тема важна и близка это будет очень полезно. Многоуровневый подход со всех сторон. Подключение к Потокам вечности Женской Сути Работы с эгрегором пространства молодости , запитывание вибрациями структур. Проращивание в себе этой структуры. Работа с Сома чакрой Общение с ДНК, реструктуризация. Запретные знания. Участник встречи получает так же ( на выбор видео курс по омоложению или практикум на эту же тему в ПОДАРОК) техники в видео курсах и практикуме НЕ ПОВТОРЯЮТСЯ. Информации реально много, а вот прорабатывать будем на семинаре. Потому что сами ключи не у всех работают, педагог должен погружать, для действенности эффекта. Если у вас уже есть эти курсы, то можете выбрать любой другой. Так же участники встречи получают 21 процентную скидку на покупку товаров косметики Samadhi Запись в лс. Количество мест ограничено. После встречи переходим для практики в группу Омоложение в телеграме. Для моей поддержки по последующим вопросам. СТАНЬ ХОЗЯЙКОЙ СВОЕЙ ЭНЕРГИИ.... #мудрость #омоложениелица #омоложение #амрита #тайныезнания #вечнаямолодость #омоложениетела #пирамида #матрица #дух #матрицавремени #квантоваяфизика
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Несмотря на то, что параметры девушки смотрятся не совсем естественно, подписчики Валерии не усомнились в "реальности" фото и не упрекали звезду в использовании фотошопа, а напротив - похвалили ее фигуру и отметили, что снимки мотивируют.
Напомним, что Барби девушку называют из-за сильного сходства с детской куклой, которое Лукьянова усиливает макияжем и контактными линзами.
Ранее мы писали, что Леся Никитюк рассказала, что думает о своей фигуре.
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