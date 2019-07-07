Артистка пришла на фестиваль с братом Беллы и Джиджи Хадид.

Певица Дуа Липа засветилась с новый бойфрендом из известной семьи instagram.com/dualipa

Читай также: Белла Хадид снялась в прозрачном платье для известного глянца

Британская певица коссовского происхождения 23-летняя Дуа Липа засветилась на публике с новым парнем. Папарацци запечатлели “голубков“ на фестивале British Summer Time, сделав множество снимков, на которых удалось рассмотреть возлюбленного звезды. Им оказался не кто иной, как брат супермоделей сестер Хадид - 20-летний Анвар.

Читай также: Супермодель Белла Хадид извинилась за фото, которое сочли расистским

К слову, Анвар Хадид так же, как сестры, работает моделью, а также ведет передачи на американском радио. На фото с Дуа Липой - он буквально не выпускает девушку из объятий и нежно целует.

Ранее мы писали, что мать Беллы и Джиджи Хадид покорила Сеть стильным образом.