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Певица Дуа Липа засветилась с новый бойфрендом из известной семьи

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Артистка пришла на фестиваль с братом Беллы и Джиджи Хадид.

Певица Дуа Липа засветилась с новый бойфрендом из известной семьи
Певица Дуа Липа засветилась с новый бойфрендом из известной семьи
instagram.com/dualipa

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Британская певица коссовского происхождения 23-летняя Дуа Липа засветилась на публике с новым парнем. Папарацци запечатлели “голубков“ на фестивале British Summer Time, сделав множество снимков, на которых удалось рассмотреть возлюбленного звезды. Им оказался не кто иной, как брат супермоделей сестер Хадид  - 20-летний Анвар.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My heart 🥰🥰 #DuaLipa

Публикация от All About Dua Lipa (@allaboutdualipa)

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К слову, Анвар Хадид так же, как сестры, работает моделью, а также ведет передачи на американском радио. На фото с Дуа Липой - он буквально не выпускает девушку из объятий и нежно целует.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What do you think about their relationship? #dualipa

Публикация от Fanpage (@duastamina)

Ранее мы писали, что мать Беллы и Джиджи Хадид покорила Сеть стильным образом.

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Теги: Дуа Липа, Анвар Хадид, Белла Хадид
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Источник: IVONA bigmir)net

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