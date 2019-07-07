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Андрей Бедняков "взорвал" Сеть голым фото

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Звезда шоу "Орел и Решка" опубликовал обнаженное фото в Сети.
Андрей Бедняков "взорвал" Сеть голым фото
Андрей Бедняков "взорвал" Сеть голым фото
instagram.com/biedniakov

Известный украинский телеведущий и шоумен Андрей Бедняков шокировал поклонников новой публикацией в соцсети.

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Так, на своей странице в Instagram звезда шоу “Орел и Решка“ опубликовал пикантный снимок, который было сделано в ванной. На свежем кадре Бедняков продемонстрировал полностью обнаженное тело. Только голые ягодицы ведущий решил прикрыть стикером в виде персика.

В подписи к горячему фото артист написал, что этот пост посвящает всем хейтерам. К посту он добавил несколько забавных хэштегов - #попакакуКим и #пузокакукошевого.

“Хейтерам Посвящается ! Всем Мощщщщного вечера !! #попакакуКим #пузокакукошевого“, - подписал снимок Андрей Бедняков.

Многие подписчики оценили чувством юмора шоумена и оставили интересные комментарии.

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“Ну наконец-то нормальный контент!“, “Первый раз поставил лайк нажав два раза в центр экрана!“, “Закрыл попу смайликом чтобы не сглазили“, “Андрей, обожаю Ваше чувство юмора. Только самодостаточный человек может смеяться над собой“, “А в стекло всё видно“, “Ноги как у Кембел, а попа как у Ким“, “Это очень смешно“, “А можно фото анфас с бананом?“, “Ты Полякову копируешь“, — пишут люди под голым фото Беднякова. 

Напомним, ранее Андрей Бедняков поделился снимком своего любимого города.

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Теги: Андрей Бедняков
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Источник: Ivona.bigmir.net

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