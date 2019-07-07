"Как 18-летняя": Каменских покорила Сеть ярким нарядом
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Певица Настя Каменских, которая часто появляется в стильных образах, удивила Сеть необычным ярким look-ом. В Инстаграм артистка добавила фото, на котором позирует в темной ветровке с желтыми и розовыми полосками. Кудрявые волосы Насти подобраны в высокий хвост, а дополняет прическу темная повязка с разноцветными буквами. Дополнили образ ярко-желтые очки. Позирует Каменских на заднем сиденье буса по дороге в Одессу, где у нее состоялся концерт.
Позже Настя добавила в Инста-сториз видео в этом же наряде.
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Подписчики похвалили фото Насти и отметили, что на нем она выглядит совсем юной.
- Каменских, look агонь✌
- Красотуля лю❤️❤️❤️❤️❤️блю ,что ты умеешь быть разной! Удачного концерта ! 🔥🔥🔥🔥🔥❤️
- Какая красотка!!!!!!!какой яркий наряд!!!!!!🔥🔥🔥🔥🔥🙌🙌🙌🙌🙌
- Боже...😍😍😍😍няшная какая!на этой фото тебе как будто 18
- Настя ты с годами только круче🔥
- Ты прям шальная радуга над сдержанным вулканом😂? - написали в Сети.
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