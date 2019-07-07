Настя Каменских выложила фото из Одессы.

"Как 18-летняя": Каменских покорила Сеть ярким нарядом instagram.com/kamenskux

Читай также: В мини-бикини с красавцем фотографом: Тина Кунаки покорила Сеть идеальной фигурой

Певица Настя Каменских, которая часто появляется в стильных образах, удивила Сеть необычным ярким look-ом. В Инстаграм артистка добавила фото, на котором позирует в темной ветровке с желтыми и розовыми полосками. Кудрявые волосы Насти подобраны в высокий хвост, а дополняет прическу темная повязка с разноцветными буквами. Дополнили образ ярко-желтые очки. Позирует Каменских на заднем сиденье буса по дороге в Одессу, где у нее состоялся концерт.

Позже Настя добавила в Инста-сториз видео в этом же наряде.

скриншот

Читай также: “Разве это надо прятать?“: Ольга Фреймут похвасталась фигурой в купальнике

Подписчики похвалили фото Насти и отметили, что на нем она выглядит совсем юной.

Каменских, look агонь✌

Красотуля лю❤️❤️❤️❤️❤️блю ,что ты умеешь быть разной! Удачного концерта ! 🔥🔥🔥🔥🔥❤️

Какая красотка!!!!!!!какой яркий наряд!!!!!!🔥🔥🔥🔥🔥🙌🙌🙌🙌🙌

Боже...😍😍😍😍няшная какая!на этой фото тебе как будто 18

Настя ты с годами только круче🔥

Ты прям шальная радуга над сдержанным вулканом😂? - написали в Сети.

​Ранее мы писали, что Леся Никитюк засветила аппетитные формы в купальнике.