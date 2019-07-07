Леся Никитюк примеряла купальник со змеиным принтом.

Никитюк сверкнула аппетитными формами и призналась, что думает о своей фигуре instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: “Какие ноги!“: Леся Никитюк очаровала сеть фотографиями из Сорренто

Популярная телеведущая Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает в итальянском Сорренто, засветила соблазнительные формы. В Инстаграм Леся выставила фото в ярко-зеленом купальнике со змеиным принтом - в кадре ведущая стоит возле столика с напитками. В посте ведущая отметили, что даже если кто-то раскритикует ее животик - ей это безразлично, поскольку сейчас у нее очень мало времени для тренировок. Также Леся отметила, что ее полностью устраивает ее фигура.

47й купальник!! Я їх обожнюю!! А з приводу своєї фігури- я її теж обожнюю, хтось скаже шо в мене живіт не прокачаний)) мені пофіг😌я багато працюю і після танців зовсім не займаюсь спортом- немає часу! Їм все, окрім хліба, жирного і конхфет! П’ю багато...не завжди тільки воду😜😆любіть себе такими якими ви є❤️ - написала ведущая.

Перед этим Леся уже выкладывала яркий кадр в одном полотенце и шляпке.

Ранее мы писали, что Тина Кунаки засветила идеальную фигуру в мини-бикини.