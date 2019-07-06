Влад Топалов очаровал Сеть милым видео со свадьбы с Региной Тодоренко

Влад Топалов показал, как спел на свадьбе известный хит для жены Регины Тодоренко.

В среду, 3 июля, украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко и российский исполнитель Влад Топалов отпраздновали свадьбу в Сорренто, Италия.

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В Сети продолжают появлятся новые видео и фото с церемонии. Так, недавно Топалов опубликовал в своем Instagram трогательное видео, на котором он исполняет популярный хит для возлюбленной.

В ролике можно увидеть, как Влад поет для жены песню “All of me“ Джона Ледженда. А в это время Регина танцует в белом платье и обнимает мужа.

Поклонники пришли в восторг от милого видео пары. Они засыпали супругом комплиментами.

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“Почему я плачу? это прекрасно“, “Какие вы нежные и любящие. Пусть так будет всегда“, “Ооооой, я аж прослезилась. я Вас поздравляю от всей души“, “Божеееечкииии.. как это милоооо“, “Вы Самые красивые люди на планете“, “Поздравляю вас! 100 лет счастья вместе!!“, “Какие же Вы классные!!! И песня огонь!!! Счастья Вашей семье!“, “Как так получилось? Я фанат Регины и Влада! И они вместе“, “Поздравляю,от души!“, - написали в комментариях.

Напомним, ранее Алина Астровская поделилась впечатлениями от свадьбы Регины Тодоренко.