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Влад Яма показал архивный кадр с мамой и старшим братом

Комментариев: 2
Танцор Влад Яма опубликовал семейное фото в честь дня рождения мамы.
Влад Яма показал архивный кадр с мамой и страшим братом
Влад Яма показал архивный кадр с мамой и страшим братом
instagram.com/vladyama_official

Популярный украинский хореограф, судья многих телевизионных проектов Влад Яма очаровал Сеть детской фотографией.

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На своей странице в Instagram артист поделился редким семейным кадром. На черно-белом архивном снимке молодая мама танцора Любовь Николаевна позирует со своими сыновьями. Маленький Влад в костюме зайчика сидит у мамы на руках. А старший, Дмитрий, стоит возле мамы.

В описании к раритетному фото Яма поздравил самого близкого человека с днем рождения. Он пожелал маме чаще улыбаться. В конце поздравления артист подписался как зайчонок.

“З Днем Народження, Мамо!.. Посміхайся частіше, і нехай коліна не болять!.. Твоє Зайченя“, - написал Влад Яма.

Подписчики присоединились к пожеланиям, а также отметили, что Влад в детстве действительно был похож на зайчонка.

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“З Днем Народження. Щасливих і усміхнених днів ... Здоров'я і благополуччя“, “З днем народження вашу маму! Що ж це таке, у всіх мам болять коліна“, “Так мило. С праздником, самого дорогого человека каждого ребенка“, “Какое душевное фото. И мамочка молодаяяяяяяя“, “Зайченя, точно !!)))) Таке дитинчятко кльове“, “Влад, ты, как всегда, премилый! теплота и искренность этого фото просто зашкаливают! Здоровья и любви твоей маме и семье!“, “Таке сумне зайченя))) а мама нехай живе довго довго і не хворіє)))“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Влад Яма признался, что выбрал жену, похожую на его маму.

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Теги: Влад Яма
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  08.07.2019, 13:50
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гость
русский, а как твоя мама приняла факт что ты гомик ? Папа отпиздeл ?
гость  (аноним)  08.07.2019, 13:47
Оценка:  0
гость
Мама как приняла факт, что сынишка гомик ?
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