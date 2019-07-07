Влад Яма показал архивный кадр с мамой и старшим братом

Танцор Влад Яма опубликовал семейное фото в честь дня рождения мамы.

Популярный украинский хореограф, судья многих телевизионных проектов Влад Яма очаровал Сеть детской фотографией.

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На своей странице в Instagram артист поделился редким семейным кадром. На черно-белом архивном снимке молодая мама танцора Любовь Николаевна позирует со своими сыновьями. Маленький Влад в костюме зайчика сидит у мамы на руках. А старший, Дмитрий, стоит возле мамы.

В описании к раритетному фото Яма поздравил самого близкого человека с днем рождения. Он пожелал маме чаще улыбаться. В конце поздравления артист подписался как зайчонок.

“З Днем Народження, Мамо!.. Посміхайся частіше, і нехай коліна не болять!.. Твоє Зайченя“, - написал Влад Яма.

Подписчики присоединились к пожеланиям, а также отметили, что Влад в детстве действительно был похож на зайчонка.

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“З Днем Народження. Щасливих і усміхнених днів ... Здоров'я і благополуччя“, “З днем народження вашу маму! Що ж це таке, у всіх мам болять коліна“, “Так мило. С праздником, самого дорогого человека каждого ребенка“, “Какое душевное фото. И мамочка молодаяяяяяяя“, “Зайченя, точно !!)))) Таке дитинчятко кльове“, “Влад, ты, как всегда, премилый! теплота и искренность этого фото просто зашкаливают! Здоровья и любви твоей маме и семье!“, “Таке сумне зайченя))) а мама нехай живе довго довго і не хворіє)))“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Влад Яма признался, что выбрал жену, похожую на его маму.