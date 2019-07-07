Артистка намекнула на то, что сложно переживает развод.

"Хорошеет на глазах!": Слава Каминская выставила новое соблазнительное фото instagram.com/babaslavka/

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Участница дуэта “Не Ангелы“ Слава Каминская, которая на днях развелась с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским, поделилась соблазнительным фото в откровенном наряде. В Инстаграм певица выставила снимок в эффектном черном купальнике, шлейки которого необычно декорированы удлиненными элементами. Слава позирует на деревянном мостике на фоне реки и деревьев. Согласно геолокации, снимок сделан в Лисичанске, Луганской области.

Твои слова водица ... 😂 - процитировала Слава песню российской исполнительницы Ольги Бузовой.

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Подписчики похвалили внешность и фигуру Славы, а также подметили, что, цитируя песню Бузовой, артистка, очевидно, намекает на свой недавний развод.

Но я не хотела разводиться😫 - продолжили цитату из песни.

Серьезно?) в Лисичанске?) а где это так красиво у них? - уточнили пользователи Сети.

Не первый раз замечаю, что развод женщину украшает 👍 Хорошеете по часам😍❤️

Какие ягодицы 😍

🔥🔥🔥огонь баба))) 😜

Ах какая женщина ✨🌟🏆

Слава, вы сейчас опять стали самой собой. Образ #яжжена и #яжмать зачастую прячут в нас женщину 👍🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Эдгар Каминский показал, как проводит время с детьми.

