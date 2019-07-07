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"Хорошеет на глазах!": Слава Каминская выставила новое соблазнительное фото

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Артистка намекнула на то, что сложно переживает развод.

"Хорошеет на глазах!": Слава Каминская выставила новое соблазнительное фото
instagram.com/babaslavka/

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Участница дуэта “Не Ангелы“ Слава Каминская, которая на днях развелась с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским, поделилась соблазнительным фото в откровенном наряде. В Инстаграм певица выставила снимок в эффектном черном купальнике, шлейки которого необычно декорированы удлиненными элементами. Слава позирует на деревянном мостике на фоне реки и деревьев. Согласно геолокации, снимок сделан в Лисичанске, Луганской области. 

Твои слова водица ... 😂 - процитировала Слава песню российской исполнительницы Ольги Бузовой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Твои слова водица ... 😂

Публикация от Babaslavka (@babaslavka)

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Подписчики похвалили внешность и фигуру Славы, а также подметили, что, цитируя песню Бузовой, артистка, очевидно, намекает на свой недавний развод.

  • Но я не хотела разводиться😫 - продолжили цитату из песни.
  • Серьезно?) в Лисичанске?) а где это так красиво у них? - уточнили пользователи Сети.
  • Не первый раз замечаю, что развод женщину украшает 👍 Хорошеете по часам😍❤️
  • Какие ягодицы 😍
  • 🔥🔥🔥огонь баба))) 😜
  • Ах какая женщина ✨🌟🏆
  • Слава, вы сейчас опять стали самой собой. Образ #яжжена и #яжмать зачастую прячут в нас женщину 👍🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Эдгар Каминский показал, как проводит время с детьми.
 

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Теги: Слава Каминская, развод, фото в купальниках
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Источник: ivona.bigmir.net

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