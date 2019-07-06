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Влад Топалов поделился трогательным видео со свадьбы с Региной Тодоренко

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Певец спел любимой на собственной свадьбе.
Влад Топалов поделился трогательным видео со свадьбы с Региной Тодоренко
Влад Топалов поделился трогательным видео со свадьбы с Региной Тодоренко
https://www.instagram.com/entinatalia/

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Вчера мы писали о том, что Регина Тодоренко и Влад Топалов отправились в медовый месяц. Ведущая поделилась небольшими сторис из Греции в своем Instagram, а ее супруг решил растрогать подписчиков видео со свадьбы.

На своей странице в социальной сети Влад Топалов опубликовал видео, на котором он поет для Регины во время их собственной свадьбы. 

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Ролик вызвал бурю эмоций у фолловеров Топалова. В комментариях к посту поклонники пары восхитились красотой молодоженов и пожелали Регине и Владу долгой любви и счастья. "Любви вам огромной и на всю жизнь!", "Я плачу, это прекрасно!", "Ребята вы самая замечательная пара", "Какие вы нежные и любящие. Пусть так будет всегда", - пишут пользователи сети.

Напомним, что в среду, 3 июля, телеведущая Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов устроили свадебную церемонию. Пара расписалась в октябре прошлого года, но только спустя восемь месяцев они отпраздновали свадьбу в Италии.

Накануне в сети показали, как папа Регины Тодоренко вел ее к алтарю.

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Теги: Влад Топалов, Регина Тодоренко, свадьба
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