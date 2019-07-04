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"Как подружки": Регина Тодоренко умилила Сеть снимком с мамой

Комментариев: 2
Ведущая выставила фото из Италии, где отпраздновала свадьбу.

"Как подружки": Регина Тодоренко умилила Сеть снимком с мамой
instagram.com/reginatodorenko12_

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Популярная ведущая Регина Тодоренко, которая на днях отпраздновала свадьбу с Владом Топаловым, поделилась в Инстаграм очень нежным фото с мамой. Снимок сделан в итальянском Сорренто, где и проходило свадебное торжество. Ведущая с мамой сидят на парапете, взявшись за руки, а за ними виден вулкан Везувий.

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Подписчики похвалили фото и отметили, что Регина очень похожа с мамой.

  • Сразу видно,мама и доча -подружки!!!
  • Похожи на этом фото)
  • Мамина копия😍
  • Как Вы похожи 😮👏
  • Вся в маму 👍🏻красота 😍
  • Копия мамы своей👍Поздравляю вас,Регина!🎉, - написали в Сети.

Ранее мы писали, как Леся Никитюк поздравила подругу со свадьбой.
 

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Теги: Регина Тодоренко, родители звезд
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  05.07.2019, 15:49
Оценка:  0
гость
две жидовки
гость  (аноним)  05.07.2019, 15:15
Оценка:  0
гость
Как бы вы не восхищались своей мамой,но совместные фотографии не надо обнародовать-вас поневоле будут представлять в возрасте.яркий пример-Наташа Королева и ее мама.
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