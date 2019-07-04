"Как подружки": Регина Тодоренко умилила Сеть снимком с мамой
Ведущая выставила фото из Италии, где отпраздновала свадьбу.
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Популярная ведущая Регина Тодоренко, которая на днях отпраздновала свадьбу с Владом Топаловым, поделилась в Инстаграм очень нежным фото с мамой. Снимок сделан в итальянском Сорренто, где и проходило свадебное торжество. Ведущая с мамой сидят на парапете, взявшись за руки, а за ними виден вулкан Везувий.
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Подписчики похвалили фото и отметили, что Регина очень похожа с мамой.
- Сразу видно,мама и доча -подружки!!!
- Похожи на этом фото)
- Мамина копия😍
- Как Вы похожи 😮👏
- Вся в маму 👍🏻красота 😍
- Копия мамы своей👍Поздравляю вас,Регина!🎉, - написали в Сети.
Ранее мы писали, как Леся Никитюк поздравила подругу со свадьбой.
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