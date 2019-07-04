Ведущая выставила фото из Италии, где отпраздновала свадьбу.

"Как подружки": Регина Тодоренко умилила Сеть снимком с мамой instagram.com/reginatodorenko12_

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Популярная ведущая Регина Тодоренко, которая на днях отпраздновала свадьбу с Владом Топаловым, поделилась в Инстаграм очень нежным фото с мамой. Снимок сделан в итальянском Сорренто, где и проходило свадебное торжество. Ведущая с мамой сидят на парапете, взявшись за руки, а за ними виден вулкан Везувий.

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Подписчики похвалили фото и отметили, что Регина очень похожа с мамой.

Сразу видно,мама и доча -подружки!!!

Похожи на этом фото)

Мамина копия😍

Как Вы похожи 😮👏

Вся в маму 👍🏻красота 😍

Копия мамы своей👍Поздравляю вас,Регина!🎉, - написали в Сети.

Ранее мы писали, как Леся Никитюк поздравила подругу со свадьбой.

