Ольга Фреймут рассказала о необычной семейной традиции

Ведущая Ольга Фреймут призналась, чем занимается со старшей дочерью каждое лето.

Популярная украинская ведущая, а с недавних пор издатель и писательница, Ольга Фреймут поделилась интересным фактом о своей семье. Звезда рассказала об одной из семейных традиций.

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Так, на своей странице в Instagram Ольга написала, как летом проводит время со старшей дочерью. Вместе с 13-летней Златой Митчелл ведущая часто летает в отпуск за границу. Так на этот раз звездная мама и ее дочь отправились в Индонезию.

К посту Фреймут добавила снимок с отдыха, на котором позирует в белом сарафане свободного кроя на фоне маленьких домиков и зеленых пальм.

“У нас зі @zlata_mitchellтрадиція : щоліта летіти кудись далеко. Лише удвох. Долаючи страх далеких перельотів, дісталися Індонезії. Всім гарного настрою“, - написала Ольга Фреймут.

Напомним, что ранее Ольга Фреймут вместе с сестрой снялась в фотосессии для известного глянца.