Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В бриллиантах на байке: Брежнева стала лицом ювелирной компании

Комментариев: 0
Певица будет представлять продукцию российской компании Mercury.

В бриллиантах на байке: Брежнева стала лицом ювелирной компании
В бриллиантах на байке: Брежнева стала лицом ювелирной компании
instagram.com/ververa

Читай также: "Одесская Барби" засветилась в шикарном московском спортзале

Певица Вера Брежнева стала амбасадором российский ювелирной компании Mercury и снялась сразу в нескольких ярких образах для ее рекламы. В Инстаграм артистка добавила снимки в ярком платье-пелерине, в черном костюме - верхом на байке - и нежное портретное фото с растрепанными волосами - на каждом из них образ дополняют драгоценные камни.

“Лучшие друзья девушек - это бриллианты“💎
Рада стать лицом ювелирного бренда #Mercury 🖤
Спасибо @mercuryjewellery за идеальный вкус во всем 😘
Какой образ вам ближе? - написала Вера.

Ранее мы писали, что дочь Веры Брежневой очаровала Сеть милым фото.

Поделись:
Теги: Вера Брежнева, бриллиант, ювелирные бренды
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь