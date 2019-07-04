Певица будет представлять продукцию российской компании Mercury.

В бриллиантах на байке: Брежнева стала лицом ювелирной компании instagram.com/ververa

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Певица Вера Брежнева стала амбасадором российский ювелирной компании Mercury и снялась сразу в нескольких ярких образах для ее рекламы. В Инстаграм артистка добавила снимки в ярком платье-пелерине, в черном костюме - верхом на байке - и нежное портретное фото с растрепанными волосами - на каждом из них образ дополняют драгоценные камни.

“Лучшие друзья девушек - это бриллианты“💎

Рада стать лицом ювелирного бренда #Mercury 🖤

Спасибо @mercuryjewellery за идеальный вкус во всем 😘

Какой образ вам ближе? - написала Вера.

Ранее мы писали, что дочь Веры Брежневой очаровала Сеть милым фото.