В бриллиантах на байке: Брежнева стала лицом ювелирной компании
Певица будет представлять продукцию российской компании Mercury.
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Певица Вера Брежнева стала амбасадором российский ювелирной компании Mercury и снялась сразу в нескольких ярких образах для ее рекламы. В Инстаграм артистка добавила снимки в ярком платье-пелерине, в черном костюме - верхом на байке - и нежное портретное фото с растрепанными волосами - на каждом из них образ дополняют драгоценные камни.
“Лучшие друзья девушек - это бриллианты“💎
Рада стать лицом ювелирного бренда #Mercury 🖤
Спасибо @mercuryjewellery за идеальный вкус во всем 😘
Какой образ вам ближе? - написала Вера.
Ранее мы писали, что дочь Веры Брежневой очаровала Сеть милым фото.
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