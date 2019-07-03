Владимир Остапчук рассмешил Сеть "интимным" фото

Ведущий Владимир Остапчук предложил своим фанам посмотреть на его фото ню.

Популярный украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук в очередной раз предложил поклонникам оценить его чувство юмора.

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После неполадок в работе Instagram 3 июля артист решил подшутить над своими подписчиками. Владимир разместил фейковый снимок в стиле“ню“ и предложил пользователям Сети насладиться результатами интимной фотосессии. Но на самом деле шоумен опубликовал снимок с белым фоном и значком перезапуска.

“Раз @instagram не грузится - выложил своё фото ню. Приятного просмотра“, - подписал “голое“ фото Остапчук.

Некоторые подписчики сразу поняли, что это розыгрыш и решили поддержать шутку звезды, заявив, что у них все загрузилось.

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“У меня загрузилось! Фото - жесть конечно. Это у тебя внизу живота татуировка Зеленского?“, “Що Ви собі дозволяєте? хоч би прикрили листочком“, “Я думаю это развод. это просто такая фотка типо не грузит и все, да?“, “Загрузилось! Кто хочет посмотреть- пишите в директ, сделала скриншот“, “Я поняла это не фотка не грузится, а он такую выставил. Я знаю я Шерлок“, “Отакої! Гола фотка, а я нічого не бачу ..!:)“, “Оч сексуален. видно у всех после обновления не работает нормально инста“, - написали фаны Остапчука.

Напомним, ранее Владимир Остапчук впервые показал лицо своего сына.