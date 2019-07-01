"Одесская Барби" засветилась в шикарном московском спортзале
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Одесситка, известная своей схожестью с куклой Барби - 33-летняя Валерия Лукьянова засветилась в одном из спортзалов Москвы. В Инстаграм девушка выложила видео, в котором объяснила подписчикам, что, в связи с требованиями нового времени, теперь будет общаться с ними в видео-формате.
Instagram заставляют под себя подстраиваться! Честно сказать, я это не очень люблю... С видео намного больше мороки нужно кучу всего обрезать нарезать и много чего ещё! Совсем другое дело фото и печатные посты. А как вам новые правила неужели это правда что фотографии больше не будут продвигаться? Я все надеюсь , может быть они одумаются!? - написала одесская Барби.
Instagram заставляют под себя подстраиваться! Честно сказать, я это не очень люблю... С видео намного больше мороки нужно кучу всего обрезать нарезать и много чего ещё! Совсем другое дело фото и печатные посты. А как вам новые правила неужели это правда что фотографии больше не будут продвигаться? Я все надеюсь , может быть они одумаются!? #осознанность #саморазвитие #трансформация #врил #vril #mason #metaphysics #матрица #магия #маг
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К слову, Валерия активно ведет свои страницы в соцсетях, отвечая на вопросы фолловеров и публикуя посты на темы, касающиеся красоты и здоровья, а также различных энергетических практик. Судя по публикациям в соцсетях, Лукьянова большую часть времени проводит в России.
Меня часто спрашивают в чем секрет стройности , молодости , энергичности ? О, это путь длиною в жизнь ... 1 питание 2 спорт 3 самоограничения 4 намеренное введение стресса в жизнь 5 постоянные путешествия 6 экономия энергии ( не растрачиваю ее просто так) 7 чай для удлинения теломеров Инанна 8 и конечно малоедение ! Все это очень помогает мне. Но главный секрет в другом . Секрет моего счастья . Как думаете в чем ? #секрет #фигура #стройноетело #молодость #осознанность #трансформация #голодание #спорт #уникально #мудрость #дама
Широкую известность девушка получила в 2007 году, когда стала обладательницей титула “Мисс Бриллиантовая корона Украины“. Позднее благодаря необычной внешности Валерия попала на страницы западных СМИ и приобрела большую популярность в соцсетях. Считается, что потрясающего сходства с куклой Барби девушка добивается благодаря грамотно наложенному макияжу и цветным линзам. Предположения о пластиках лица и корректировке фигуры Лукьянова отвергает, отмечая, однако, что увеличивала грудь.
Рубрика Вопрос от читателей “Здравствуйте. Я по поводу тату. 1.Опасно ли делать тату вообще? Может ли тату изменить как - то жизнь, повлиять на энергию или это просто обман. 2.Большое ли значение то, на каком месте находится татуировка? 3.Можно ли наносит на тело эзотерические символы, различные руны? 4.Влияет ли сам эскиз тату, то есть, к примеру если набить кости, череп или что подобное? 5.Так же хотелось бы узнать, если татуировки влияют, то количество их на теле также имеет значение? К примеру, когда люди полностью забивают руку от плеча до запястья. Спасибо за ответы“ Добрый день 1 Смотря какое тату. В целом да. Может быть опасно. Это как метка на энергоплане. Если символ негативный, человек навлекает на себя именно эту силу. Так же если мастер тату слабый и грязный человек он еще своей энергии добавит, т к это как ритуал с кровью. ОЧЕНЬ опасно. Я именно поэтому не доделываю свое тату. Не доверяю чтобы с моей кровью кто то работал. Хотя она много лет как уже не закончена. Хотя я и вовсе бы ее удалила. Не потому что она не нравится мне, а потому что благородные люди не делают тату. Я ошиблась. Не стоило мне этого делать. 2 Место и размер тату имеет значение. т к связано в чакрой.... и конечно же влияние тату ( место поражение энерноцентра зависит от размера) 3 Влияет. И то кто создает эскиз тоже влияет. Надл человеку самому создавать, чтобы не было так опасно. А когда за вас все делают другие люди, то насаждают туда свои энергии. Чаще всего они грязные. И это все на вас потом влияет.(Продолжение) #тату #пирсинг #татуировка #вредтату #знание #осознанность #саморазвитие #эзотерика
Ранее мы писали, что Ани Лорак засветила стройные ножки на отдыхе.
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