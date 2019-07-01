Валерия Лукьянова сменила формат общения с подписчиками.

"Одесская Барби" засветилась в шикарном московском спортзале instagram.com/valeria_lukyanova21

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Одесситка, известная своей схожестью с куклой Барби - 33-летняя Валерия Лукьянова засветилась в одном из спортзалов Москвы. В Инстаграм девушка выложила видео, в котором объяснила подписчикам, что, в связи с требованиями нового времени, теперь будет общаться с ними в видео-формате.

Instagram заставляют под себя подстраиваться! Честно сказать, я это не очень люблю... С видео намного больше мороки нужно кучу всего обрезать нарезать и много чего ещё! Совсем другое дело фото и печатные посты. А как вам новые правила неужели это правда что фотографии больше не будут продвигаться? Я все надеюсь , может быть они одумаются!? - написала одесская Барби.

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К слову, Валерия активно ведет свои страницы в соцсетях, отвечая на вопросы фолловеров и публикуя посты на темы, касающиеся красоты и здоровья, а также различных энергетических практик. Судя по публикациям в соцсетях, Лукьянова большую часть времени проводит в России.

Широкую известность девушка получила в 2007 году, когда стала обладательницей титула “Мисс Бриллиантовая корона Украины“. Позднее благодаря необычной внешности Валерия попала на страницы западных СМИ и приобрела большую популярность в соцсетях. Считается, что потрясающего сходства с куклой Барби девушка добивается благодаря грамотно наложенному макияжу и цветным линзам. Предположения о пластиках лица и корректировке фигуры Лукьянова отвергает, отмечая, однако, что увеличивала грудь.

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