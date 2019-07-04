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Алина Гросу вместе с мужем появилась на обложке известного глянца

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Певица Алина Гросу и ее супруг Александр украсили обложку журнала "Теленеделя".
Алина Гросу вместе с мужем появилась на обложке известного глянца
Алина Гросу вместе с мужем появилась на обложке известного глянца
instagram.com/alina_grosu

23 июня, известная украинская певица и актриса Алина Гросу отпраздновала в Италии свадьбу со своим избранником Александром. А на днях пара впервые в качестве супругом снялась в фотосессии для популярного глянца. 

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Артистка и ее возлюбленный украсили обложку нового номера журнала “Теленеделя“. Об этом рассказала сама Алина. На своей странице в Instagram девушка опубликовала снимок обложки и несколько страниц издания с эксклюзивным интервью.

Также в подписи к кадрам Гросу сообщила, что совсем скоро приедет в свой родной город Черновцы. Правда, звезда не уточнила, какая цель поездки - очередное выступление или отдых с родственниками.

“#ТелеНеделя Эксклюзивное интервью о нашей любви, семье, проблемах в отношениях и как мы сами доказали себе, что настоящая любовь живет не три года, у неё нет срока и нет границ. Спасибо, ТелеНеделя, за интерес к нашей паре. P.s. Черновцы, а я уже еду к вам!!! Скоро встретимся :)“, - написала Алина Гросу.

Напомним, ранее Алина Гросу рассказала, почему долгое время скрывала возлюбленного.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivona.bigmir.net

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