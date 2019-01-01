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Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова: в Сети показали клятвы молодоженов

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Регина Тодоренко и Влад Топаловадали друг другу романтические клятвы.
Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова: в Сети показали клятвы молодоженов
Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова: в Сети показали клятвы молодоженов
instagram.com/vladtopalovofficial

Во вторник, 3 июля, в Италии состоялась свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова. Пара расписалась в октябре прошлого года, но только спустя восемь месяцев они устроили свадебную церемонию в Сорренто.

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Отметим, что молодожены пока не спешат делиться снимками с торжества. Но в Сети уже появляются первые фото и видео с праздника. 

Так, а Youtube-канале издание “ОК!“ появились ролики, на которых Регина и Влад дали друг другу очень романтичные клятвы. На видео Топалов признался, что все обещанное в свадебных клятвах, он и его супруга будут обязаны выполнить. Также певец отметил, что считает своего отца и отчима примерами настоящих мужчин.

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Регина вспомнила в своей клятве о том, как в начале отношений с Владом его друзья намекнули девушке, что с ним будет не просто. Также в своей речи ведущая сравнила своего избранника с притягательным и одновременно пугающим космосом.

Напомним, ранее стало известно, чем угощали гостей на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова.

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Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов
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Источник: Ivona.bigmir.net

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