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Виктория Бекхэм трогательно поздравила мужа с "фарфоровой свадьбой"

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Знаменитость добавила гифку с атмосферными совместными фото.

Виктория Бекхэм трогательно поздравила мужа с
Виктория Бекхэм трогательно поздравила мужа с "фарфоровой свадьбой"
instagram.com/victoriabeckham

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Британская певица и модельер Виктория Бекхэм трогательно поздравила мужа, футболиста Дэвида Бекхэма, с 20-й годовщиной их свадьбы. В Инстаграм звезда добавила гифку из ярких семейных фото. 

20 лет сегодня Я так тебя люблю ххххх целую @ davidbeckham, - написала Виктория.

Видео просмотрели более 5 млн. раз.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 years today. I love you so much xxxxx Kisses x @davidbeckham

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Дэвид также сделал публикацию в своем Инстаграм, добавив яркие фото со свадьбы и общий снимок с детьми пары - их у Бекхэмов четверо.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк забавно поздравила Тодоренко со свадьбой.

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Теги: годовщина свадьбы, Виктория Бекхэм, Девид Бекхэм
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Источник: ivona bigmir)net

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