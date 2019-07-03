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Ани Лорак засветила стройные ножки на отдыхе

Комментариев: 1
Артистка добавила фото в шортах и майке.

Ани Лорак засветила стройные ножки на отдыхе
Ани Лорак засветила стройные ножки на отдыхе
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, поделилась новыми фото с отдыха. Отдыхает артистка на широкую ногу - на снимке в Инстаграм Лорак показала, как выходит с пассажирского сиденья дорогого авто. Однако наряд артистки отличается видимой демократичностью - звезда выбрала короткие шорты, майку на одно плечо и массивные светлые кроссовки. Образ дополняют темные очки - “капельки“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😎 Как дела?

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Поклонники отметили, что Лорак находится в прекрасной форме и “молодежный“ стиль ей очень к лицу.

Ранее мы писали, что Настю Каменских похвалили за модный образ.

 

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Теги: Ани Лорак, наряды Ани Лорак
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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Мухоморище    04.07.2019, 18:59
Оценка:  0
Мухоморище
А кто это?
гость  (аноним)  04.07.2019, 18:23
Оценка:  0
гость
Ох уж эта "лягушачья улыбка"! Зачем столько впрыскивать силикона и без того красивой девушке?
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