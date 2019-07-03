Артистка добавила фото в шортах и майке.

Ани Лорак засветила стройные ножки на отдыхе instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, поделилась новыми фото с отдыха. Отдыхает артистка на широкую ногу - на снимке в Инстаграм Лорак показала, как выходит с пассажирского сиденья дорогого авто. Однако наряд артистки отличается видимой демократичностью - звезда выбрала короткие шорты, майку на одно плечо и массивные светлые кроссовки. Образ дополняют темные очки - “капельки“.

Поклонники отметили, что Лорак находится в прекрасной форме и “молодежный“ стиль ей очень к лицу.

Ранее мы писали, что Настю Каменских похвалили за модный образ.