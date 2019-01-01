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В Сети показали, как папа Регины Тодоренко вел ее к алтарю

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В Сети появились первые видео с итальянской свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова.
В Сети показали, как папа Регины Тодоренко вел ее к алтарю
В Сети показали, как папа Регины Тодоренко вел ее к алтарю
instagram.com/starbom_com

В среду, 3 июля, телеведущая Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов устроили еще одну свадебную церемонию. Пара расписалась в октябре прошлого года, но только спустя восемь месяцев они отпраздновали свадьбу в Сорренто, Италия.

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Сами молодожены пока не спешат делиться снимками с торжества. Но в Сети уже появляются первые фото и видео с праздника. 

Так, на Youtube-канале издание “ОК!“ появился ролик с самым трогательным моментом свадьбы. На видео можно увидеть, как отец Регины Тодоренко ведет дочь к алтарю под марш Мендельсона. При этом, дети посыпали им дорогу лепестками роз. 

Напомним, ранее Алина Астровская поделилась впечатлениями от свадьбы Регины Тодоренко.

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Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов
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