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Подружки Регины Тодоренко засветились на ее свадьбе в купальниках

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В Сеть слили фото необычной свадебной фотосессии.

Подружки Регины Тодоренко засветились на ее свадьбе в купальниках
Подружки Регины Тодоренко засветились на ее свадьбе в купальниках
instagram.com/reginatodorenko

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Вчера,3 июля, популярная ведущая и блогер Регина Тодоренко во второй раз отпраздновала свадьбу со своим супругом певцом Владом Топаловым. Церемония прошла в итальянском городе Сорренто. Из-за технических сбоев в социальных сетях Фейсбук и Инстаграм фото со свадьбы Тодоренко появилось совсем мало. Однако в Твиттере разместили необычный снимок, сделанный до свадебной церемонии - на нем невеста с подружками позирует в купальниках. На Регине - "нарядный" сдельный купальник, а на девушках - бикини оливкового цвета.

Фото было опубликовано на страничке MyGlamWish в twitter.

В число подружек невесты попали ведущая “Орла и Решки“ Алина Астровская, модель Аня Ковляшенко и хореограф Елена Чирва.

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Отметим, что до этого в Инста-Сториз Регина публиковала несколько кадров предсвадебной фотосессии. В кадре она появлялась в легком белом платье, а также закутанной в одеяло. 

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Ранее мы писали, что звезда "Игры престолов" повторно отыграла свадьбу.

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Теги: Регина Тодоренко, Влад Топалов, свадьба
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  04.07.2019, 12:08
Оценка:  0
pусский
Эррогированность пиписьки нарика Топалова проверяли, но ничего у них не вышло! Стыдно за Россию...
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