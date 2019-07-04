Подружки Регины Тодоренко засветились на ее свадьбе в купальниках
Читай также: Утро невесты: Регина Тодоренко показала первые кадры со свадьбы
Вчера,3 июля, популярная ведущая и блогер Регина Тодоренко во второй раз отпраздновала свадьбу со своим супругом певцом Владом Топаловым. Церемония прошла в итальянском городе Сорренто. Из-за технических сбоев в социальных сетях Фейсбук и Инстаграм фото со свадьбы Тодоренко появилось совсем мало. Однако в Твиттере разместили необычный снимок, сделанный до свадебной церемонии - на нем невеста с подружками позирует в купальниках. На Регине - "нарядный" сдельный купальник, а на девушках - бикини оливкового цвета.
Фото было опубликовано на страничке MyGlamWish в twitter.
В число подружек невесты попали ведущая “Орла и Решки“ Алина Астровская, модель Аня Ковляшенко и хореограф Елена Чирва.
А вот и красотки - подружки невесты... конечно же, с самой невестой)) #РегинаТодоренко #ВладТопалов #свадьбатт pic.twitter.com/lM9XsmeXGf— MyGlamWish (@glam_wish) 4 июля 2019 г.
Читай также: "Испытывает терпение мужа": Тодоренко напугала Сеть странным видео
Отметим, что до этого в Инста-Сториз Регина публиковала несколько кадров предсвадебной фотосессии. В кадре она появлялась в легком белом платье, а также закутанной в одеяло.
Ранее мы писали, что звезда "Игры престолов" повторно отыграла свадьбу.
Полная версия правил