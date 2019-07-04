В Сеть слили фото необычной свадебной фотосессии.

Подружки Регины Тодоренко засветились на ее свадьбе в купальниках instagram.com/reginatodorenko

Читай также: Утро невесты: Регина Тодоренко показала первые кадры со свадьбы

Вчера,3 июля, популярная ведущая и блогер Регина Тодоренко во второй раз отпраздновала свадьбу со своим супругом певцом Владом Топаловым. Церемония прошла в итальянском городе Сорренто. Из-за технических сбоев в социальных сетях Фейсбук и Инстаграм фото со свадьбы Тодоренко появилось совсем мало. Однако в Твиттере разместили необычный снимок, сделанный до свадебной церемонии - на нем невеста с подружками позирует в купальниках. На Регине - "нарядный" сдельный купальник, а на девушках - бикини оливкового цвета.

Фото было опубликовано на страничке MyGlamWish в twitter.

В число подружек невесты попали ведущая “Орла и Решки“ Алина Астровская, модель Аня Ковляшенко и хореограф Елена Чирва.

Читай также: "Испытывает терпение мужа": Тодоренко напугала Сеть странным видео

Отметим, что до этого в Инста-Сториз Регина публиковала несколько кадров предсвадебной фотосессии. В кадре она появлялась в легком белом платье, а также закутанной в одеяло.

скриншот

скриншот

скриншот

скриншот

Ранее мы писали, что звезда "Игры престолов" повторно отыграла свадьбу.