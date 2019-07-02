Младшая сестра Ким Кардашьян похвасталась фигурой в купальнике.

Кайли Дженнер в бикини устроила горячую фотосессию на пляже instagram.com/kyliejenner

Американская модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер продолжает радовать фанов откровенными фотосессиями.

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На днях звезда восхитила Сеть свежими снимками. На своей странице Instagram 21-летняя знаменитость опубликовала кадры, на которых запечатлена в вязаном купальнике серого цвета и мини-юбке с золотыми блестками.

Наряд выгодно продемонстрировал пышные формы Дженнер. Свой пляжный образ знаменитость дополняла золотыми украшения и соломенной шляпой.На пикантных снимках модель позирует сидя на песке.

Напомним, ранее Кайли Дженнер засветилась в наряде от украинского бренда.