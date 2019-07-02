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Кайли Дженнер в бикини устроила горячую фотосессию на пляже

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Младшая сестра Ким Кардашьян похвасталась фигурой в купальнике.
Кайли Дженнер в бикини устроила горячую фотосессию на пляже
Кайли Дженнер в бикини устроила горячую фотосессию на пляже
instagram.com/kyliejenner

Американская модель и звезда реалити-шоу Кайли Дженнер продолжает радовать фанов откровенными фотосессиями.

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На днях звезда восхитила Сеть свежими снимками. На своей странице Instagram 21-летняя знаменитость опубликовала кадры, на которых запечатлена в вязаном купальнике серого цвета и мини-юбке с золотыми блестками. 

Наряд выгодно продемонстрировал пышные формы Дженнер. Свой пляжный образ знаменитость дополняла золотыми украшения и соломенной шляпой.На пикантных снимках модель позирует сидя на песке. 

Напомним, ранее Кайли Дженнер засветилась в наряде от украинского бренда.

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Теги: Кайли Дженнер
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Источник: Ivona.bigmir.net

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