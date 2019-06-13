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Экс-"Холостяк" Дмитрий Черкасов показал трогательное фото с сыном

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Главный герой шоу “Холостяк-7“ Дмитрий Черкасов показал, как учит сына плавать.
Экс-"Холостяк" Дмитрий Черкасов показал трогательное фото с сыном
Экс-"Холостяк" Дмитрий Черкасов показал трогательное фото с сыном
instagram.com/dmitriy_cherkasov_

Главный герой седьмого сезона шоу “Холостяк“, пловец Дмитрий Черкасов очаровал Сеть милым снимком с маленьким сыном Марком. Малыш родился в феврале 2019 года.

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На своей странице в Instagram спортсмен показал, как учит Марка плавать в бассейне. На фото звездный папа держит и нежно прижимает к себе 5-месячного малыша.


“Первые уроки плавания)))как вы думаете тренер с меня нормальный будет?)))“, - поинтересовался в фанов Черкасов.

Отметим, что в финале шоу “Холостяк-7“ Дмитрий выбрал Лиду Немченко. Но позже пара распалась из-за различных разногласий во взглядах на жизнь.

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После проекта Дмитрий познакомился в соцсети с юристом Александрой, которая вскоре стала его женой. Кроме совместного сына Марка, супруги воспитывают сына Тимофея от предыдущих отношений Александры.

Напомним, ранее ведущий “Холостяка“ Григорий Решетник показал редкий кадр с родителями.

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Теги: Холостяк 7, Дмитрий Черкасов
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Источник: Ivona.bigmir.net

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