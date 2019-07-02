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"Какие счастливые": Катя Осадчая очаровала Сеть милым снимком с мужем

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Ведущая шоу "Світське життя" Катя Осадчая показала новый кадр со своим супругом Юрием Горбуновым.
"Какие счастливые": Катя Осадчая очаровала Сеть милым снимком с мужем
"Какие счастливые": Катя Осадчая очаровала Сеть милым снимком с мужем
instagram.com/kosadcha

Известная украинская телеведущая, звезда проекта “Світське життя“ Катя Осадчая поделилась новым трогательным снимком со своим супругом, ведущим и актером Юрием Горбуновым.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала трепетный кадр, она вместе смужем позирует в роскошном наряде на берегу реки. На фото Осадчая запечатлена в бежевом платье с золотыми вкраплениями. Юрий одет в черный костюм. Он повернут к камере спиной.

“Влітку приємніше працювати на березі річки чи моря, ніби так на крок ближче до відпустки. Ви вже цього літа відпочили? Діліться:)“, - написала Катя Осадчая.

Многие подписчики отметили в комментариях, что Катя и Юрий - отличная пара, а некоторые написали о том, как проводят свое лето.

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“Красивое фото, любви вам!“, “Фантастична Катя“, “Постоянно! Ми же в Одессе живём;) Каждые выходные на море))“, “Так, вже літали в Египет)“, “Грузія вперше, це Супер“, “Катюша ви просто суперові. Відпочиваємо ще з нового року, переїхали на райський Кіпр,приїжайте і ви“, “Вы, как всегда, - неотразимы“, “Кожна жінка заслуговує бути щасливою)ви чудова пара))“, “Какие вы счастливые!Катя,ты красавица! Счастья вам и вашим деткам!“, - написали в Сети.

Напомним, ранее Катя Осадчая показала, как загорает с 2-летним сыном.

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Теги: Катя Осадчая, Юрий Горбунов
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  04.07.2019, 10:41
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гость
горбатый конюх выгуливает свою лошадь. Что тут такого экстраординарного?
гость  (аноним)  04.07.2019, 10:29
Оценка:  0
гость
Этот хищный оскал, буратиний нос и проволока на голове - это повод "восхищаться" и "очаровываться"?
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