"Какие счастливые": Катя Осадчая очаровала Сеть милым снимком с мужем

Ведущая шоу "Світське життя" Катя Осадчая показала новый кадр со своим супругом Юрием Горбуновым.

Известная украинская телеведущая, звезда проекта “Світське життя“ Катя Осадчая поделилась новым трогательным снимком со своим супругом, ведущим и актером Юрием Горбуновым.

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На своей странице в Instagram звезда опубликовала трепетный кадр, она вместе смужем позирует в роскошном наряде на берегу реки. На фото Осадчая запечатлена в бежевом платье с золотыми вкраплениями. Юрий одет в черный костюм. Он повернут к камере спиной.

“Влітку приємніше працювати на березі річки чи моря, ніби так на крок ближче до відпустки. Ви вже цього літа відпочили? Діліться:)“, - написала Катя Осадчая.

Многие подписчики отметили в комментариях, что Катя и Юрий - отличная пара, а некоторые написали о том, как проводят свое лето.

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“Красивое фото, любви вам!“, “Фантастична Катя“, “Постоянно! Ми же в Одессе живём;) Каждые выходные на море))“, “Так, вже літали в Египет)“, “Грузія вперше, це Супер“, “Катюша ви просто суперові. Відпочиваємо ще з нового року, переїхали на райський Кіпр,приїжайте і ви“, “Вы, как всегда, - неотразимы“, “Кожна жінка заслуговує бути щасливою)ви чудова пара))“, “Какие вы счастливые!Катя,ты красавица! Счастья вам и вашим деткам!“, - написали в Сети.

Напомним, ранее Катя Осадчая показала, как загорает с 2-летним сыном.