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"Обалденная": Модный образ Каменских похвалили в Сети

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Певица выставила фото в необычном комбинезоне.

"Обалденная": Модный образ Каменских похвалили в Сети
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских рассорила своих поклонников необычным образом. В Инстаграм артистка выставила фото в кроваво-красном комбинезоне с широкими штанинами. Из-за необычного ракурса ноги артистки кажутся непропорционально длинными.

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Поклонники Насти разошлись во мнениях по поводу яркого снимка. Часть фолловеров назвали look артистки шикарным, а ее в таком наряде - “обалденной“. Другая часть подписчиков раскритиковала и наряд и фото.

  • Фото ужасное. Гулливер-Каменских
  • Ну не знаю....Дело вкуса.Цвет очень красивый,насыщенный
  • Как тот клоун,который в цирке ходит на больших подставных макетах
  • Фото не удачное:(( сверху хорошо ,а снизу ноги огромные:((((
  • Чересчур много понтов😎
  • Уже не знает, как ещё произвести впечатление, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских трогательно поблагодарила Потапа за поддержку.

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Теги: Настя Каменских, наряды звезд
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Источник: ivona bigmir)net

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