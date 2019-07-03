"Обалденная": Модный образ Каменских похвалили в Сети
Певица выставила фото в необычном комбинезоне.
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Певица Настя Каменских рассорила своих поклонников необычным образом. В Инстаграм артистка выставила фото в кроваво-красном комбинезоне с широкими штанинами. Из-за необычного ракурса ноги артистки кажутся непропорционально длинными.
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Поклонники Насти разошлись во мнениях по поводу яркого снимка. Часть фолловеров назвали look артистки шикарным, а ее в таком наряде - “обалденной“. Другая часть подписчиков раскритиковала и наряд и фото.
- Фото ужасное. Гулливер-Каменских
- Ну не знаю....Дело вкуса.Цвет очень красивый,насыщенный
- Как тот клоун,который в цирке ходит на больших подставных макетах
- Фото не удачное:(( сверху хорошо ,а снизу ноги огромные:((((
- Чересчур много понтов😎
- Уже не знает, как ещё произвести впечатление, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Настя Каменских трогательно поблагодарила Потапа за поддержку.
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