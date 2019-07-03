Певица выставила фото в необычном комбинезоне.

"Обалденная": Модный образ Каменских похвалили в Сети instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских рассорила своих поклонников необычным образом. В Инстаграм артистка выставила фото в кроваво-красном комбинезоне с широкими штанинами. Из-за необычного ракурса ноги артистки кажутся непропорционально длинными.

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Поклонники Насти разошлись во мнениях по поводу яркого снимка. Часть фолловеров назвали look артистки шикарным, а ее в таком наряде - “обалденной“. Другая часть подписчиков раскритиковала и наряд и фото.

Фото ужасное. Гулливер-Каменских

Ну не знаю....Дело вкуса.Цвет очень красивый,насыщенный

Как тот клоун,который в цирке ходит на больших подставных макетах

Фото не удачное:(( сверху хорошо ,а снизу ноги огромные:((((

Чересчур много понтов😎

Уже не знает, как ещё произвести впечатление, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских трогательно поблагодарила Потапа за поддержку.