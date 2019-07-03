Настя Каменских трогательно поблагодарила Потапа за поддержку

Певица Настя Каменских рассказала, что является самым главным в отношениях.

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, которая 23 мая вышла замуж за Потапа, поделилась еще одним трогательным фото с мужем.

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На своей странице в Instagram девушка опубликовала милый снимок, на котором Потап нежно обнимает ее во время съемок. На свежем кадре пара позирует на лестнице. При этом Настя повернута спиной к камере.

В подписи к новому семейному фото Каменских призналась, что для нее является самым главным в отношениях. Артистка заявила, что для нее очень важно чувствовать поддержку возлюбленного. Певица написала, что в в нынешних отношениях она счастлива так, как ее супруг всегда и во всем ее поддерживает.

“Пожалуй, самое главное в отношениях помимо любви и интимной близости - это поддержка! Ведь каждому человеку важно слышать: “Ты молодец! Ты все сможешь. У тебя получится!“. Поддерживать тоже нужно уметь, а если в семье это было не принято, тогда нужно научится это делать! Поддержка - это понимание, а понимание соединяет в себе множество функций. Например, идти на компромиссы и умение поставить себя на место другого человека. Нас создали так, чтобы искать по всему миру свою идеальную половину. Переживать с ней любовь, страсть, все невзгоды и слезы, понимать, принимать и поддерживать. Моя находилась слишком близко и я счастлива, что обрела его. Желаю каждому человеку найти свою любовь, ценить и беречь ее!“, - написала Настя Каменских.

Напомним, ранее стало известно, что Потап и Настя планируют еще один медовый месяц.