Вера Брежнева показала, как проводит лето с мужем

Певица Вера Брежнева опубликовала видео из совместного отдыха с Константином Меладзе.

Популярная украинская исполнительница, экс-участница “ВИА Гры“ Вера Брежнева порадовала фанов редким семейным видео.

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На своей странице в Instagram 37-летняя артистка опубликовала ролик, снятым во время отдыха с супругом, 56-летним продюсером Константином Меладзе.

В подписи к видео Брежнева не указала, где оно было снято. Но стоит отметить, что неделю назад певица похвасталась новыми кадрами со своего дома в Италии. Возможно, Брежнева вместе с семьей до сих пор отдыхает в городе Форте-дей-Марми.

Многие подписчики отметили в комментариях, что Брежнева и Меладзе - очень красивая пара.

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“Какой Константин с Верой счастливый. Вера красавица“, “Какие же вы счастливые! Свет я увидел в глазах твоих! Мир, состоящий из двух половин, И никакого нет смысла в жизни, кроме любви!“, “Лучезарная и открытая Вера, скромный, счастливый Константин. Красивая пара“, “Аааа, какие вы красивые, счастливые. Любви вам огромной, бесконечной. Костя+Вера =❤ навсегда. Мы вас обожаем продолжайте нас радовать вашими теплыми, веселыми песенками. они самые хитовые и лучшие на свете“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее уставшая Вера Брежнева пожаловалась на тяжелую звездную жизнь.