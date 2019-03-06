Звезда не посвятила публику в причины разрыва.

Белуччи рассказала о расставании с молодым бойфрендом instagram.com/spletnik_ru

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Кинодива 54-летняя Моника Беллуччи, которая только недавно радовала публику эффектными появлениями с молодым бойфрендом художником Николя Лефевром, сделала официальное заявление об их расставании. Об этом пишет Libero.

В интервью итальянскому изданию F! рассказала, что ее и 36-летнего Николя теперь объединяет только дружба.

Мы очень подходили друг другу. Этот человек научил меня многому, но теперь наш полет продлится на другой высоте - мы стали просто друзьями на всю жизнь, - заявила Моника.

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Отношения звездной пары продлились около 2 лет, а в последний раз вместе на публике они появлялись во Франции в начале июня.

Подробностей расставания пока не сообщают, возможно, они будут раскрыты в полном интервью Белуччи, когда журнал выйдет в продажу.

Напомним, впервые об отношениях пары заговорили в конце прошлого года, когда папарацци заметили Белуччи на свидании с Лефевром - СМИ сразу же подхватили эту тему, особенно “смакуя“ 18-летнюю разницу в возрасте. На тот момент пара уже почти год пребывала в отношениях.

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