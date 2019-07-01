Тоня Матвиенко похвасталась семейным отдыхом на Канарах

Украинские артисты Тоня Матвиенко и Арсений Мирзоян отправились в отпуск на Канарские острова.

Известные украинские исполнители и супруги Тоня Матвиенко и Арсений Мирзоян показали поклонникам, как проводят свой летний отпуск. Артисты вместе с 3-летней дочерью Ниной отправились на отдых на Канарские острова.

Читай также: Арсен Мирзоян показал редкие кадры с детьми от первого брака

На своей странице в Instagram Матвиенко опубликовала несколько кадров, на которых с мужем и дочерью позирует на территории Национального парка Тейде на острове Тенерифе.

Так, на первом фото звездная пара запечатлена в нежных объятиях. А на других снимках счастливое семейство позирует на фоне вулкана.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко призналась, что лучший друг ее мужа хотел жениться на ней.