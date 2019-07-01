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Тоня Матвиенко похвасталась семейным отдыхом на Канарах

Комментариев: 2
Украинские артисты Тоня Матвиенко и Арсений Мирзоян отправились в отпуск на Канарские острова.
Тоня Матвиенко похвасталась семейным отдыхом на Канарах
Тоня Матвиенко похвасталась семейным отдыхом на Канарах
instagram.com/tonya_matvienko

Известные украинские исполнители и супруги Тоня Матвиенко и  Арсений Мирзоян показали поклонникам, как проводят свой летний отпуск. Артисты вместе с 3-летней дочерью Ниной отправились на отдых на Канарские острова.

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На своей странице в Instagram Матвиенко опубликовала несколько кадров, на которых с мужем и дочерью позирует на территории Национального парка Тейде на острове Тенерифе. 

Так, на первом фото звездная пара запечатлена в нежных объятиях. А на других снимках счастливое семейство позирует на фоне вулкана.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко призналась, что лучший друг ее мужа хотел жениться на ней.

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Теги: Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (2)
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GentleAngel    02.07.2019, 19:02
Оценка:  0
GentleAngel
Мудак и проститутка.
trgvm1    02.07.2019, 18:18
Оценка:  +1
trgvm1
f vs а мы уроды просто в украине отдыхаем
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