Глава офиса президента засветился в компании бизнес-вумен.

Рибай, концерт Пирожкова и компания очаровательной леди: Как провел уикенд Андрей Богдан facebook.com/profile.php?id=100001919342118

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Глава офиса президента Украины, 42-летний адвокат Андрей Богдан провел более чем насыщенный праздничный уикенд. За перемещениями Богдана следили журналисты издания “Страна“, отметив, что все три выходных он ни в чем себе не отказывал.

В День Конституции, 28 июня, Богдан вместе с Владимиром Зеленским и коллегами отмечал праздник в столичном ресторане. Соответствующее фото разместил в соцсетях глава государства.

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Сегодня праздник! Не в костюме, среди людей. Счастье! - написал Зеленский.

Журналисты узнали летнюю террасу на снимке, отметив, что она принадлежит ресторану VATRA на Городецкого, рядом со станцией метро “Крещатик“. Это стейк-хаус известного ресторатора Димы Борисова. Так в заведении можно заказать порцию стейка Рибай из украинской мраморной говядины - за 349 грн, каре ягненка за 299 грн, а за 189 гривен - стейк из языка с яблочным пюре.

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Ближе к полночи 28 июня Андрей Богдан был замечен в новом ночном клубе под названием QUEEN - недалеко от моста Метро. В программе заведения был концерт российского шоумена Александра Реввы (псевдоним Артур Пирожков). Цены в эту ночь варьировались от 5000 гривен - условно постоять у бара, а столик на четверых стоил 30 000 грн (депозит 10 000 на всех , остальное - цена билетов).

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После замечания журналистов о визите на концерт Пирожкова - Богдан прокомментировал ситуацию, отметив, что Ревва - проукраински настроен.

Вообще-то артист Александр Ревва - гражданин Украины. Очень патриотичный парень, - оправдывался позже Богдан в интервью сайту theБабель.

Далее, в субботу 29 помощник президента отправился во Львов на фестиваль Leopolis Jazz Fest. На фото с события, которым поделился сам же Богдан, он запечатлен с двумя девушками: журналисткой Севгиль Мусаевой и светской львицей Анастасией Сличной.

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Журналисты отмечают, что Анастасия Сличная сопровождала главу ОП везде, а инсайдеры из окружения Богдана поделились, что отношения могут быть весьма серьезными.

После развода (около полугода назад - Прим.Ред.) вообще никаких снимков не было. Он, кстати, не сильно любит афишировать. А тут вот показал, наверное, не просто так. Андрей - завидный холостяк, многие сейчас слюни пускают, - сказал инсайдер, добавив, что во Львове Андрей и Анастасия жили в одной гостинице.

Согласно инфо “Страны“, пара выбрала пятизвездочный отель Citadel Inn, который расположен в старой крепости (центр Львова). Сутки в номере люкс тут стоят $400 (около 10400 грн), а в двухместном улучшенном - $187 (4900 грн).

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К слову, Анастасия Сличная некогда была кинопродюсером компании Wise Vision (в основном съемки фильмов). Несколько лет назад она выступила сооснователем интернет-платформы по дизайнерской бижутерии Jewellery BAZAR, а также совладелицей бренда купальников и нижнего белья La Mare Swimwear.

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В среднем купальник La Mare Swimwear стоит 3000 гривен.

Кроме фестиваля, на выходных Богдан и Сличная были замечены на афтерпати во львовском ночном клубе MALEVICH, а также в холле гостиницы, где остановились.

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