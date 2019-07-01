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Александр Педан показал пляжное фото с Памелой Андерсон

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Телеведущий Александр Педан забавно поздравил актрису Памела Андерсон с днем рождения.
Александр Педан показал пляжное фото с Памелой Андерсон
Александр Педан показал пляжное фото с Памелой Андерсон
instagram.com/pedanos

Популярный украинский телеведущий и блогер Александр Педан, который обожает делал пародии на украинских и зарубежных знаменитостей, придумал новую интересную фишку для своего аккаунта Instagram.

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Артист решил публиковать забавные фотоколлажи со всемирно известными звездами и таким образом поздравлять их с днем рождения. Так, 1 июля Педан поздравил с именинами популярную американскую актрису и модель Памелу Андерсон. Ей исполнилось 52 года.

Александр сделал в фотошопе забавный снимок, на котором позирует вместе с именинницей на пляже. При этом ведущий держит в руках табличку с надписью “горячая кукуруза“.

“До кінця літа залишилось 60 днів. Не гальмуйте, насолоджуйтесь кожним днем! Я от зараз наприклад в Очакові, з Памелою тусуємось, у неї доречі сьогодні день народження. А які у вас плани на липень? Кукурудзу вже варили? А ламали її на дві частини, бо не поміщалася у каструлю?“, - подписал новую публикацию Александр Педан.

Подписчики ведущего оставили множество смешных отзывов под фотографией.

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“Прикаліст“, “Сашко, от чого ти такий класний !?))“, “Варили і ламали. Вітання Памелі передавайте, пригостіть кукурудзою!“, “Только из-за стола. Кукурузку кушала“, “Хеппи Памела'с берздей фо ю. Перти качан до кастрюлi, доки той не зламається це по-нашому“, “Вот как раз сварила кукурузку и таки разломала на половинки, чтобы ее казалось больше“, “А де пахлава медова“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Александр Педан признался, с каким британским актером гулял возле Днепра.

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Теги: Александр Педан, Памела Андерсон
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Источник: ivona.bigmir.net

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