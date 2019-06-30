"Это невероятно!": Екатерина Кухар восхитила фанов снимком со спектакля
Известная украинская прима-балерина и судья проекта “Танцы со звездами“ Екатерина Кухар удивила фанов ярким снимком со спектакля.
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На своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, которое было сделано в во время балетной постановки “Мастер и Маргарита“ по роману Михаила Булгакова. На снимке артистка в голубом платье продемонстрировала свою невероятную гибкость.
“Мир по кусочкам собрав, Я за тобою спешил. Мне не хватало тебя, Мне не хватало твоей души... Булгаков - гениальный писатель! На все времена, и континенты. Его лишь нужно читать или смотреть, в ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ... (не тогда, когда нам ставили его в школьную программу)!“ – подписала снимок Екатерина Кухар.
Мир по кусочкам собрав, Я за тобою спешил...... Мне не хватало тебя...... Мне не хватало твоей души.... Булгаков - гениальный писатель......📚📝 На все времена, и континенты.... Его лишь нужно читать или смотреть, в ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ... 👆🏻( не тогда , когда нам ставили его в школьную программу)! 😜 #мастеримаргарита #булгаков #балет #pasdechat #ekaterinakukhar #📝 #📚 #balletphoto
Подписчики балерины оставили множество восторженных комментариев под новой публикацией артистки.
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“Я сначала подумала что это картинка с какого-то фантастического фильма, а это оказалась реальная фантастика!!! Божественно... Опладирую стоя“, “Это невероятно! Восхищение и восторг! Сколько труда кроется за этим волшебным полетом! Катерина, Вы - фантастическая женщина!“, “Вы очень крутая, а ваша грация просто зашкаливает“, “Какой кадр .....ярко глубоко красиво“, “Сильнейшая постановка в исполнении талантливейшей балерины...“, “Просто любуюсь! Хочется опять увидеть вас на сцене в Харькове! Это праздник, волшебство! Спасибо от всего сердца!“, - написали пользователи Сети.
Напомним, ранее Екатерина Кухар опубликовала серию снимком в совершенно разных свадебных платьях.
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