Анна Седокова показала новое фото в купальнике и добавила к нему забавную подпись.

"Срам-то какой!": Анна Седокова забавно потроллила саму себя instagram.com/annasedokova

Известная украинская исполнительница, экс-участница “ВИА Гры“ Анна Седокова часто балует своих поклонников пикантными кадрами. Иногда артистку критиковали за слишком откровенные фото. В комментариях к снимкам Седоковой неоднократно появлялись вопросы, когда-же она сфотографируется в одежде.

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Так, на этот раз звезда решила забавно ответить своим критикам и одновременно потроллить саму себя. На своей странице в Instagram Анна опубликовала фото, на котором запечатлена сидя на ступеньках в сдельном купальнике.

“Что это я все в одежде и в одежде. Срам-то какой!“, - забавно подписала снимок певица.

Подписчики Седоковой принялись активно комментировать ее новую публикацию.

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“Ох, Аня! С каждым разом фото всё лучше! фигура на высоте!“, “Действительно, давно задницы не было, дня 4 прошло))))“, “Да, без одежды вам лучше))“, “Вы потрясающая,аж глаза болят от такой красоты“, “И в правду даже сейчас на тебе её слишком много) раздевайтесь лето)))))“, “Огонь. мечта любого мужчины, гордость любого ребёнка“, “Идеальная женщина. Моя мотивация и пример“, “Хороша, чертовка!“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Анна Седокова засветила ягодицы на снимке с отдыха в Греции.