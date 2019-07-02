Рэп-звезда alyona alyona показала, на каком месте сделала себе тату

Рэп-исполнительница alyona alyona решила сделать татуировку в пикантном месте.

Популярная украинская хип-хоп и рэп-исполнительница alyona alyona поделилась с поклонниками интересной новостью. Звезда призналась, что решила себе сделать татуировку в пикантном месте.

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Так, на своей странице в Instsgram в разделе Stories певица опубликовала фото, сделанное в тату-салоне. Судя по снимку, артистка решила набить какой-то рисунок на груди. На свежем кадре alyona alyona позирует топлес, прикрыв грудь руками.

“Є тату публічні, а є особисті“, - подписала снимок исполнительница.

Instagram alyona alyona Скриншот

Какой именно рисунок для татуировки выбрала певица, пока неизвестно. Но судя по подписи к фото, звезда сделала тату только для себя и хвастаться им в ближайшее время не собирается.

Напомним, ранее alyona alyona засветилась в купальнике на пляже Барселоны.