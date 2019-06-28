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Лилия Ребрик порадовала Сеть теплым семейным снимком

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Ведущая сфотографировалась с мужем и дочерьми.

Лилия Ребрик порадовала Сеть теплым семейным снимком
Лилия Ребрик порадовала Сеть теплым семейным снимком
instagram.com/liliia.rebrik

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Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик порадовала подписчиков атмосферным фото с мужем и детьми. В Инстаграм звезда добавила снимок, на котором все семейство радостно обнимается.

Нарешті разом!❤️❤️❤️❤️ #дикасімейка #надачі - подписала Лилия.

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Поклонники отметили, что у Лилии великолепная семья и чете стоит завести еще детишек.

  • Вам надо ещё деток!! У таких как вы их должно быть много, )) чтобы ещё украсить этот мир красотой, юмором и любовью. Восхищаюсь вами!!👏👏😍
  • Прекрасна сім‘я! Приклад для багатьох! Залишайтесь такими класними, а ми будемо радіти за вас!!!😍😍😍
  • Ура! Дикі повним складом!
  • Очень красивая и счастливая семья!!! Счастья, здоровья, удачи, любви, мира!!! - написали в Сети.

Также Лилия поделилась снимками дочурки, которая осваивает самокат.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опановуємо новий вид транспорту))). Як же швидко вони дорослішають... Мама хоче , щоб дитинка надворі поспала, мама би подихала, подумала... Натомість- велобіг, дитячий майданчик, гойдалки, тренажери,песики, котики... Мама в милі- дитина щаслива😂. Цей велобіг-трансформер ми замовляли на @patisson_toys (там завжди багато цікавинок). Без нього- Поля вже не Поля🙃. Всім гарного вихідного! Зі святом! А ми з Поліною вже чекаємо на зустріч з нашими старшенькими Дикими. Вже завтра вони повертаються з табору! Вже завтра!!!!!!!! Дуже чекаємо)))))). Для тих, хто не в курсі- вони були в Закарпатті на тренувальних зборах разом з нашою танцювальною студією @studiyadikogo . До речі, вже з вересня в нас почнеться новий набір діток. Тому ласкаво просимо!❤️ #дикасімейка

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Ранее мы писали, что дочка Оли Поляковой засветилась в модельном лагере.

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Теги: Лилия Ребрик, дети звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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