Ведущая сфотографировалась с мужем и дочерьми.

Лилия Ребрик порадовала Сеть теплым семейным снимком instagram.com/liliia.rebrik

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Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик порадовала подписчиков атмосферным фото с мужем и детьми. В Инстаграм звезда добавила снимок, на котором все семейство радостно обнимается.

Нарешті разом!❤️❤️❤️❤️ #дикасімейка #надачі - подписала Лилия.

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Поклонники отметили, что у Лилии великолепная семья и чете стоит завести еще детишек.

Вам надо ещё деток!! У таких как вы их должно быть много, )) чтобы ещё украсить этот мир красотой, юмором и любовью. Восхищаюсь вами!!👏👏😍

Прекрасна сім‘я! Приклад для багатьох! Залишайтесь такими класними, а ми будемо радіти за вас!!!😍😍😍

Ура! Дикі повним складом!

Очень красивая и счастливая семья!!! Счастья, здоровья, удачи, любви, мира!!! - написали в Сети.

Также Лилия поделилась снимками дочурки, которая осваивает самокат.

Ранее мы писали, что дочка Оли Поляковой засветилась в модельном лагере.