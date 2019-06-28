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Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник показал редкий кадр с родителями

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Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник показал редкий кадр с родителями
Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник показал редкий кадр с родителями
instagram.com/grisha_reshetnik

Телеведущий самого романтического шоу “Холостяк“ Григорий Решетник не скрывает свою личную жизнь от поклонников. Знаменитость часто публикует в соцсети семейные кадры с женой Кристиной и сыновьями Иваном и Дмитрием.

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А недавно на странице Решетника в Instagram редкий снимок с родителями. Так, на свежем кадре телеведущий позирует в компании в своей супруги Кристины, мамы Ольги Викторовны и папы Ивана Григорьевича.

“Мои родители“, − лаконично подписал фото на английском языке Григорий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My parents ❤️ #love

Допис, поширений Григорий Решетник (@grisha_reshetnik)

Некоторые подписчики отметили в комментариях, что ведущий очень похож на свою маму.

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“Красивый весь в маман“, “Чудесная семья. Сынок золото!“, “Снимать такую семью одно удовольствие“, “Щастя і здоров'я всій вашій родині!!!“, “Да похож на маму, но и папа хорош“, “Григорий!!! У Вас ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ РОДИТЕЛИ!!!“, “З недавніх пір я фанат твоєї мамусі! Впевнена, що тато не менш прикольний“, “Хай будуть вам здорові !!! А ви втішайте їх своєю присутністю!!!“, - пишут пользователи Сети.

Напомним, ранее Григорий Решетник очаровал Сеть архивными снимками своих сыновей

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Теги: Григорий Решетник
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Источник: Ivona.bigmir.net

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