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"Замуж взяли - сколько ж можно?": Каменских раскритиковали за странное фото

Комментариев: 1
Певицы выставила селфи с высунутым языком.

"Замуж взяли - сколько ж можно?": Каменских раскритиковали за странное фото
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, которая вышла замуж на продюсера Алексея Потапенко, а на днях рассказала о проблемах со здоровьем, разозлила фанатов новым фото. В Инстаграм артистка выставила селфи в декольтированном платье с ярко-красной помадой, а “изюминкой“ кадра стал высунутый острый язычок. Задорный кадр Настя оставила без подписи.

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Подписчики Насти сочли фото неудачным и вульгарным, а также посоветовали оставить его для семейного архива. Правда, в некоторых комментариях фолловеры заступились за артистку, отметив, что она живой человек.

  • Самая ваша нелепая фотография
  • Фу, виглядає вульгарно.
  • Неудачная фотка! 😮
  • Настя, где твои манеры😱😱😁😁😉
  • Моя бабушка в таком случае всегда говорила,обызяна 😁
  • Ахаха люди да ви якісь странні. Показує попу - фу як не гарно задовбала в т д.. показує фото обичне - фу скукота давай шось по ярче... тепер і ця фотка вам не нравиться.. мол де манери і т д... Вона шо не людина???
  • Настя,вы хорошая,добрая,позитивная.Но иногда я вас не понимаю.Такую фотографию можно только в семейный альбом.
  • Уже замуж взяли Сколько можно, - написали в Сети.
     

Ранее мы писали, что Настю Каменских раскритиковали за фотошоп.

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Теги: Настя Каменских, критика
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Источник: ivona bigmir) net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  01.07.2019, 16:43
Оценка:  0
гость
Это размер Потапового сморчка.
гость  (аноним)  01.07.2019, 16:26
Оценка:  0
гость
Видно нравиться у Потапа пипиську сосать.
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