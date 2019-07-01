Певицы выставила селфи с высунутым языком.

"Замуж взяли - сколько ж можно?": Каменских раскритиковали за странное фото instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, которая вышла замуж на продюсера Алексея Потапенко, а на днях рассказала о проблемах со здоровьем, разозлила фанатов новым фото. В Инстаграм артистка выставила селфи в декольтированном платье с ярко-красной помадой, а “изюминкой“ кадра стал высунутый острый язычок. Задорный кадр Настя оставила без подписи.

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Подписчики Насти сочли фото неудачным и вульгарным, а также посоветовали оставить его для семейного архива. Правда, в некоторых комментариях фолловеры заступились за артистку, отметив, что она живой человек.

Самая ваша нелепая фотография

Фу, виглядає вульгарно.

Неудачная фотка! 😮

Настя, где твои манеры😱😱😁😁😉

Моя бабушка в таком случае всегда говорила,обызяна 😁

Ахаха люди да ви якісь странні. Показує попу - фу як не гарно задовбала в т д.. показує фото обичне - фу скукота давай шось по ярче... тепер і ця фотка вам не нравиться.. мол де манери і т д... Вона шо не людина???

Настя,вы хорошая,добрая,позитивная.Но иногда я вас не понимаю.Такую фотографию можно только в семейный альбом.

Уже замуж взяли Сколько можно, - написали в Сети.



Ранее мы писали, что Настю Каменских раскритиковали за фотошоп.