Кайли Дженнер похвасталась необычным нарядом "с перчинкой".

"По-настоящему горячо": Кайли Дженнер подразнила аппетитными формами в мини instagram.com/kyliejenner

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Младшая сестра Ким Кардашьян, молодая миллиардерша Кайли Дженнер, которая недавно надела юбку-шорты украинского бренда, поразила Сеть соблазнительным мини. В Инстаграм девушка поделилась фото в облегающем платье цвета терракота - с вырезом в области поясницы. Юбка, длина которой регулируется шнурком, подчеркнула аппетитные ягодицы Кайли. Образ знаменитость дополнила босоножками на невысокой шпильке и миниатюрной сумочкой.

Перчено, - лаконично подписала Кайли.

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Подписчики пришли в восторг от наряда Кайли и отметили, что “Это по-настоящему горячо“. К слову, Кайли Дженнер часто выбирает похожие фасоны платьев. Так на днях она поделилась в Инстаграм видео, на котором похвасталась облегающем мини-платьем в ярких разводах, которое дополнили оригинальные перчатки.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер показала элементы богатой жизни.