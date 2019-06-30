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"По-настоящему горячо": Кайли Дженнер подразнила аппетитными формами в мини

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Кайли Дженнер похвасталась необычным нарядом "с перчинкой".

"По-настоящему горячо": Кайли Дженнер подразнила аппетитными формами в мини
instagram.com/kyliejenner

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Младшая сестра Ким Кардашьян, молодая миллиардерша Кайли Дженнер, которая недавно надела юбку-шорты украинского бренда, поразила Сеть соблазнительным мини. В Инстаграм девушка поделилась фото в облегающем платье цвета терракота - с вырезом в области поясницы. Юбка, длина которой регулируется шнурком, подчеркнула аппетитные ягодицы Кайли. Образ знаменитость дополнила босоножками на невысокой шпильке и миниатюрной сумочкой.

Перчено, - лаконично подписала Кайли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mi amor

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

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Подписчики пришли в восторг от наряда Кайли и отметили, что “Это по-настоящему горячо“. К слову, Кайли Дженнер часто выбирает похожие фасоны платьев. Так на днях она поделилась в Инстаграм видео, на котором похвасталась облегающем мини-платьем в ярких разводах, которое дополнили оригинальные перчатки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🖤🖤🖤⭐️✨🤩

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер показала элементы богатой жизни.

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Теги: Кайли Дженнер, откровенные наряды звезд
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Источник: IVONA bigmir)net

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