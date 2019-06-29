Тина Кароль покорила фанов соблазнительными пляжными фото

Певица Тина Кароль поделилась несколькими кадрами с фотосессии на пляже.

Известная украинская исполнительница Тина Кароль продолжает будоражить сеть соблазнительными фотографиями. Недавно звезда поделилась результатами свежей фотосессии.

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На своей странице в Instagram певица опубликовала несколько кадров, на которых она запечатлена на пляже. На первом фото артистка в белом топе и мини-шортах такого же цвета.

Позже Кароль разместила еще один снимок из этой фотосессии. На фото певица лежит на песке, положив одну руку на бедро.

В описании к пикантным фото Тина Кароль добавила лишь несколько хэштегов, а также отметила автора снимка - фотографа Алину Симоненко.

Подписчики звезды засыпали ее множеством восторженных комплиментов в комментариях по фото.

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“Красотка! Ты прекрасна, “Ваууууу! Красотка“, “Мне кажется, у меня появилась еще одна любимая фотосессия“, “Ходячий секс“, “Как обложка с журнала“, “Ніжна і водночас спокуслива“, “У меня уже глаза дергаются после твоих фоток. хватит нас убивааать“, “Держите меняяяяяя, я... Я не знаю что сказать... Это просто невероятно“ , “Я влюбилась в серию этих фоток,что будет дальше?? Это просто огооонь,тигрица наша“, “Ну нельзя же быть такой идеальной“, - написали фаны Кароль.

Напомним, ранее Тина Кароль похвасталась достижениями своего сына.