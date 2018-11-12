Артистка нескучно провела время с подругой.

"Рассказываю ей все": Слава Каминская показала, как проводит время с кумой instagram.com/babaslavka/

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Участница группы “НеАнгелы“ Слава Каминская, которая стала объектом повышенного внимания СМИ и пользователей Сети из-за предстоящего развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, прекрасно провела время с подругой. В своих Инста-сториз Слава нескучный вечер со своей кумой, отметив, что может рассказать подруге абсолютно все.

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Кроме того обе девушки примеряли “молодильные“ маски в Инстаграм - и, судя по всему, оторвались по полной.

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Ранее кума Славы уже выкладывала фото с ней из Шарм-эль-Шейха, где они вместе отдыхали в прошлом году.

Ранее мы писали, что Слава Каминская рассказала, кто крестил ее дочку.