"Самые родные": Алина Гросу опубликовала трогательное фото с родителями

Певица Алина Гросу показала еще один снимок с итальянской свадьбы.

В воскресенье, 23 июня, в старинном поместье Villa Arvedi в Италии состоялась свадьба украинской певицы и актрисы Алины Гросу и ее возлюбленного Александра.

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Невеста только спустя два дня опубликовала в своем аккаунте в Instagram первый кадр с церемонии, на котором она позирует с Александром в окружении свидетелей.

А теперь певица решила поделиться с подписчиками снимком с родителями. На милом кадре Алина в свадебном платье запечатлена вместе с возлюбленным Александром, мамой Анной и папой Михаилом.

“Самые родные“, - лаконично подписала трогательный кадр Алина Гросу.

Напомним, ранее стало известно, сколько Алина Гросу потратила на свадьбу в Венеции.