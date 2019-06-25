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"Самые родные": Алина Гросу опубликовала трогательное фото с родителями

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Певица Алина Гросу показала еще один снимок с итальянской свадьбы.
"Самые родные": Алина Гросу опубликовала трогательное фото с родителями
"Самые родные": Алина Гросу опубликовала трогательное фото с родителями
instagram.com/alina_grosu

В воскресенье, 23 июня, в старинном поместье Villa Arvedi в Италии состоялась свадьба украинской певицы и актрисы Алины Гросу и ее возлюбленного Александра. 

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Невеста только спустя два дня опубликовала в своем аккаунте в Instagram первый кадр с церемонии, на котором она позирует с Александром в окружении свидетелей.

А теперь певица решила поделиться с подписчиками снимком с родителями. На милом кадре Алина в свадебном платье запечатлена вместе с возлюбленным Александром, мамой Анной и папой Михаилом.

“Самые родные“, - лаконично подписала трогательный кадр Алина Гросу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самые родные❤️

Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

Напомним, ранее стало известно, сколько Алина Гросу потратила на свадьбу в Венеции.

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Теги: Алина Гросу
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Источник: Ivona.bigmir.net

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