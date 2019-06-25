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Вика из "Неангелов" показала редкий кадр с братом

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Солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха поделилась снимком с отдыха в Одессе.
Вика из "Неангелов" показала редкий кадр с братом
Вика из "Неангелов" показала редкий кадр с братом
instagram.com/vikanablack

Солистка популярной украинской группы “НеАнгелы“ Виктория Смеюха порадовала подписчиков новым семейным кадром.

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На своей странице в Instagram опубликовала фото, на которых запечатлена в со своим братом Вячеславом. На снимках они весело проводят время в бассейне. Свежие кадры были сделаны в Одессе.

Так, на первому фото Вика с братом решили исполнить сложный трюк. 33-летняя знаменитость позировала, стоя у Вячеслава на плечах. А на втором снимке родственники обнимаются.

“Тот случай, когда встретилась с любимым братом из Харькова в любимой Одессе. Жемчужина у моря объединяет. Вспомнили детство, забралась к нему на плечи и как сиганула......!!! Какие водные забавы нравятся вам?“, - подписала фото Виктория.

Подписчики певицы оставили множество интересных комментариев под ее новой публикацией.

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“Виктория ты просто зажигалка жемчужины“, “Гарнусі“, “Я помню как мы с тобой прыгали с пирса в Итаке а остальные побоялись. Можем на выходных повторить“, “Класс!!!!! Славику привет)))“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее солистка группы “НеАнгелы“ Виктория Смеюха призналась, каким был ее первый поцелуй.

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Теги: Виктория Смеюха, НеаАнгелы
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Источник: Ivona.bigmir.net

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