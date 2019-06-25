Российский актер Сергей Безруков заявил, что не хочет играть роль президента.

"Воспользовался возможностью": Российский актер Безруков высказался о президенте Украины instagram.com/s_bezrukov

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Российский актер и режиссер Сергей Безруков, который известен, в частности, тем, что воплотил на экране известных исторических и культурных деятелей, включая поэтов Сергея Есенина, Александра Пушкина, Владимира Высоцкого и даже библейского Иисуса Христа - заявил, что он не хотел бы сыграть президента. Об этом Безруков рассказал в интервью Известиям.

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Отвечая на вопрос о воплощении роли главы государства, Безруков обыграл его, отметив, что каждый должен заниматься своим делом, и упомянул, в частности нового президента Украины, своего бывшего коллеги по цеху Владимира Зеленского.

Увольте, роль президента мне не нужна. Такая возможность уже появилась у нынешнего президента Украины, и он ей прекрасно воспользовался. Думаю, не стоит кого-то копировать, и уж тем более повторять чью-то судьбу. Каждый должен заниматься своим делом и быть в нем компетентным. Я очень хорошо разбираюсь в театре: знаю его с пеленок, вырос в его стенах, работаю по сей день, - сказал Безруков.

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