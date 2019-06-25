Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Воспользовался возможностью": Российский актер Безруков высказался о президенте Украины

Комментариев: 2
Российский актер Сергей Безруков заявил, что не хочет играть роль президента.

"Воспользовался возможностью": Российский актер Безруков высказался о президенте Украины
instagram.com/s_bezrukov

Читай также: Алина Гросу показала фото с итальянской свадьбы

Российский актер и режиссер Сергей Безруков, который известен, в частности, тем, что воплотил на экране известных исторических и культурных деятелей, включая поэтов Сергея Есенина, Александра Пушкина, Владимира Высоцкого и даже библейского Иисуса Христа - заявил, что он не хотел бы сыграть президента. Об этом Безруков рассказал в интервью Известиям.

Читай также: День вышиванки в Верховной Раде: Кто в чем пришел

Отвечая на вопрос о воплощении роли главы государства, Безруков обыграл его, отметив, что каждый должен заниматься своим делом, и упомянул, в частности нового президента Украины, своего бывшего коллеги по цеху Владимира Зеленского.

Увольте, роль президента мне не нужна. Такая возможность уже появилась у нынешнего президента Украины, и он ей прекрасно воспользовался. Думаю, не стоит кого-то копировать, и уж тем более повторять чью-то судьбу. Каждый должен заниматься своим делом и быть в нем компетентным. Я очень хорошо разбираюсь в театре: знаю его с пеленок, вырос в его стенах, работаю по сей день, - сказал Безруков.

 

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде появилась мода на зеленый цвет.

Поделись:
Теги: звезды кино, президент, Игра, актер, Безруков, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona bigmir) net,

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  25.06.2019, 19:39
Оценка:  -1
pусский
Правильно, брат, теперь можно смотреть новости, Зеленский всех сыграет и всем угодит!
гость  (аноним)  25.06.2019, 18:57
Оценка:  +2
гость
И на кой хрен нам в Украине всякое кацапское говно?
Нам давно не интересно, что там на кацапстане
Насрать на кацапстан!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь