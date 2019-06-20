Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Между нами все кончено": Мила Кунис и Эштон Кутчер записали видео о своем разводе

Комментариев: 0
Звездная пара своеобразно опровергла слухи о себе в СМИ.

"Между нами все кончено": Мила Кунис и Эштон Кутчер записали видео о своем разводе
instagram.com/aplusk

Читай также: Алина Гросу показала фото с итальянской свадьбы

Знаменитая голливудская семейная пара - Эштон Кутчер и Мила Кунис по-своему отреагировали на новости о себе в желтой прессе. Дело в том, что недавно СМИ записали чету в “черный список“ тех, кто собирается разводиться. Чтобы потроллить СМИ и заодно опровергнуть сообщение о расставании, звездная пара записала забавное видео.   

В кадре - Эштон с женой едут в машине и читают с телефона свежий выпуск одного из американских таблоидов InTouch Weekly. На обложке изображена Мила Кунис, а подпись гласит: “Все кончено“.

Читай также: “Следующие на очереди“: Ирина Билык показала будущую жену сына

Показав заголовок “сенсации“ - Эштон и Мила начинают разыгрывать забавную сценку - обсуждая все то, что говорится о них в заметке.

Эштон Катчер: Дорогая, что происходит?

Мила Кунис: Между нами все кончено.

Эштон: О Боже, что же нам теперь делать?

Мила: Я задыхалась в нашем браке.

Эштон: Это из-за меня? из-за того, что я люблю командовать, правда?

Мила: А еще я забрала детей. А у тебя была страшная тайна.

Эштон: Ты забрала детей? У меня теперь нет детей? А что за страшная тайна? Видимо, она была очень страшная“.

В подписи к видеоролику Эштон Катчер иронично пожелал изданию IntouchWeekly успехов с продажей номера и намекнул на другие сплетни, которые ранее распространяли о них с Милой СМИ:

Вероятно, все-таки все кончено ... Возможно, на следующей неделе моя жена родит близнецов. В третий раз. Кто знает, – отметил актер.

Ранее мы писали, что муж Славы Каминской объяснил, почему подал на развод. 

Поделись:
Теги: Эштон Кутчер, Мила Кунис, развод звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь