Звездная пара своеобразно опровергла слухи о себе в СМИ.

"Между нами все кончено": Мила Кунис и Эштон Кутчер записали видео о своем разводе instagram.com/aplusk

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Знаменитая голливудская семейная пара - Эштон Кутчер и Мила Кунис по-своему отреагировали на новости о себе в желтой прессе. Дело в том, что недавно СМИ записали чету в “черный список“ тех, кто собирается разводиться. Чтобы потроллить СМИ и заодно опровергнуть сообщение о расставании, звездная пара записала забавное видео.

В кадре - Эштон с женой едут в машине и читают с телефона свежий выпуск одного из американских таблоидов InTouch Weekly. На обложке изображена Мила Кунис, а подпись гласит: “Все кончено“.

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Показав заголовок “сенсации“ - Эштон и Мила начинают разыгрывать забавную сценку - обсуждая все то, что говорится о них в заметке.

Эштон Катчер: Дорогая, что происходит?

Мила Кунис: Между нами все кончено.

Эштон: О Боже, что же нам теперь делать?

Мила: Я задыхалась в нашем браке.

Эштон: Это из-за меня? из-за того, что я люблю командовать, правда?

Мила: А еще я забрала детей. А у тебя была страшная тайна.

Эштон: Ты забрала детей? У меня теперь нет детей? А что за страшная тайна? Видимо, она была очень страшная“.

В подписи к видеоролику Эштон Катчер иронично пожелал изданию IntouchWeekly успехов с продажей номера и намекнул на другие сплетни, которые ранее распространяли о них с Милой СМИ:

Вероятно, все-таки все кончено ... Возможно, на следующей неделе моя жена родит близнецов. В третий раз. Кто знает, – отметил актер.

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