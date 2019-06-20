"Между нами все кончено": Мила Кунис и Эштон Кутчер записали видео о своем разводе
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Знаменитая голливудская семейная пара - Эштон Кутчер и Мила Кунис по-своему отреагировали на новости о себе в желтой прессе. Дело в том, что недавно СМИ записали чету в “черный список“ тех, кто собирается разводиться. Чтобы потроллить СМИ и заодно опровергнуть сообщение о расставании, звездная пара записала забавное видео.
В кадре - Эштон с женой едут в машине и читают с телефона свежий выпуск одного из американских таблоидов InTouch Weekly. На обложке изображена Мила Кунис, а подпись гласит: “Все кончено“.
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Показав заголовок “сенсации“ - Эштон и Мила начинают разыгрывать забавную сценку - обсуждая все то, что говорится о них в заметке.
Эштон Катчер: Дорогая, что происходит?
Мила Кунис: Между нами все кончено.
Эштон: О Боже, что же нам теперь делать?
Мила: Я задыхалась в нашем браке.
Эштон: Это из-за меня? из-за того, что я люблю командовать, правда?
Мила: А еще я забрала детей. А у тебя была страшная тайна.
Эштон: Ты забрала детей? У меня теперь нет детей? А что за страшная тайна? Видимо, она была очень страшная“.
В подписи к видеоролику Эштон Катчер иронично пожелал изданию IntouchWeekly успехов с продажей номера и намекнул на другие сплетни, которые ранее распространяли о них с Милой СМИ:
Вероятно, все-таки все кончено ... Возможно, на следующей неделе моя жена родит близнецов. В третий раз. Кто знает, – отметил актер.
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